Переодягнувся у темношкіру жінку - втратив роботу. Історія чиновника зі США

Копирайт изображения Florida Department of State Image caption Майкл Ертель встиг пропрацювати на посаді секретаря шату Флорида всього кілька тижнів

Секретар штату Флорида Майкл Ертель подав у відставку після того, як у ЗМІ з'явилися його старі фото з вечірки.

Знімки, вперше оприлюднені виданням Tallahassee Democrat, за даними журналістів, були зроблені у 2005 році - на вечірці, присвяченій Геловіну.

На них пан Ертель зображений у бандані, сережках і футболці з написом "Katrina Victim" ("Жертва Катріни"). Ймовірно, йдеться про ураган Катріна, який у серпні 2005 року вдарив по США.

Ураган Катріна забрав життя майже двох тисяч людей - переважно жителів штату Луїзіана.

Окрім того, Ертель пофарбував обличчя у темний колір - судячи з усього, аби бути більш схожим на темношкірого.

Його звинуватили у використанні блекфейсу: різновиду поширеного у 19 і 20 століттях театрального гриму, який використовували зокрема для карикатурного зображення темношкірих.

Інформація про відставку Ертеля з'явилася вже за кілька годин після публікації фотографій.

Коментувати ситуацію він відмовився: "Мені нічого сказати", - цитує слова Ертеля видання Tallahassee Democrat.

До функцій секретаря Флориди входять, зокрема, нагляд за виборами у штаті і просування його економічних інтересів у світі.

BBC зв'язатися з паном Ертелем не вдалося: він видалив свій акаунт у Twitter і не відповідав на спроби з ним зв'язатися.

На посаду секретаря штату Майкла Ертеля у грудні призначив губернатор Флориди Рон ДеСантіс.

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