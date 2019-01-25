Сховався в унітазі й вкусив. Пітон налякав жінку в Австралії

Копирайт изображения JASMINE ZELENY

Мешканку Австралії, 59-річну Гелен Річардс, вкусив пітон, який заліз в унітаз.

Інцидент стався, коли жінка, що гостювала у родичів у Брісбені, пішла в туалет.

Гелен Річардс розповіла місцевим журналістам, що "відчула різкий удар", коли сіла на унітаз.

"Я прямо підскочила, озирнулась і побачила, як щось схоже на черепаху з довгою шиєю, відповзає назад в унітаз", - розповіла вона.

Щоб витягти півтораметрового пітона, довелося викликати професійного ловця змій.

Ловець Жасмін Зелені розповіла, що змії часто ховаються в туалетах, коли шукають воду в спекотну погоду.

Копирайт изображения JASMINE ZELENY Image caption Пітон, швидше за все, шукав воду, рятуючись від спеки

За словами Зелені, неглибокі колоті рани пані Річардс обробили антисептиком. Сам же пітон є нешкідливим, зазначає вона.

"На жаль, найбільш зручний для змії вихід виявився заблокований, коли Гелен сіла на унітаз, тварина злякалася", - сказала ловець змій в інтерв'ю ВВС.

"Коли я дісталася до місця події, Гелен вже заспокоїлася. У цій ситуації вона повела себе як герой".

Килимові пітони широко поширені уздовж східного узбережжя Австралії. Вони не отруйні, але після їхніх укусів рекомендують робити щеплення від правця.

В Австралії зараз літо, вже два тижні стоїть сильна спека, яка побила десятки рекордів по всій країні. Температура повітря досягає 47 градусів за Цельсієм.

Від спеки постраждало кілька видів диких тварин, надходили повідомлення про масову загибель коней, місцевих кажанів і риб.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.