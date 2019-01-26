У Кропивницькому власник хоче передати храм ПЦУ. Але УПЦ МП - проти

Копирайт изображения http://orthodox-kr.org.ua/ Image caption Парафія Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) веде служби у храмі з 2014 року

У Кропивницькому спалахнув скандал довкола храму. Засновник і юридичний власник приміщення вирішив передати його новоствореній Православній Церкві України.

Але парафія Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), яка з 2014 року вела тут служби, з цим не погоджується.

23 січня міський голова Кропивницького Андрій Райкович звернувся до православної громади з проханням підтримати його рішення передати Храм Успіння Пресвятої Богородиці до Православної церкви України. Це звернення він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Спорудження храму

Ще до обрання на посаду пан Райкович як бізнесмен створив громадську організацію "Єлисаветградське православне товариство", до складу засновників якої увійшов сам пан Райкович, члени його родини та близькі.

2008 року міськрада передала в оренду цій організації земельну ділянку по вулиці Ленінградській (нині вул. Павла Сніцара), а в 2009 році надали містобудівні умови і обмеження на будівництво православного храму.

У 2014 році Храм Успіння Пресвятої Богородиці офіційно освятили.

Парафіяльні збори

Вже за годину після звернення мера у храмі відбулися парафіяльні збори. Зібралися як прихожани, так і представники громади: серед них були і прихильники, і противники УПЦ МП.

Збори тривали кілька годин.

Спершу із приміщення намагались вивести прихильників ПЦУ, а збори називали закритими. Згодом усе ж провели збори в присутності "чужих". На них вирішили залишитись вірними Московському патріархату.

Весь захід знімали на відео. Зокрема на сайті Кіровоградської єпархії опублікували відео, де діти в сльозах просять не відбирати в них храм.

24 січня Андрій Райкович скликав прес-конференцію. Він відзначив, що як прихожанина і основного мецената на збори його не запросили.

Своє прагнення до того, аби церква перейшла до УПЦ, він пояснив так:

"Рішення свідоме, виважене і моє. Не продиктоване кимось. Я самодостатня і незалежна людина. Мав і маю право зробити те, що зробив. Я дійсно глибоко й ідейно переконаний, що держава має право мати свою церкву", - заявив Андрій Райкович.

Що кажуть у владі міста

Як пояснює керівник Управління комунікацій з громадськістю Кіровоградської ОДА Віталій Останній, юридично громада вірян орендує храм.

До того ж, договір оренди сплив ще 1 грудня 2015 року, тож фактично вже кілька років вони там перебувають з доброї волі власника.

Що кажуть в УПЦ МП

Копирайт изображения Анастасія Дзюбак Image caption Митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф (УПЦ МП) під час прес-конференції про долю храму

25 січня прес-конференцію скликали представники УПЦ МП. Вони визнають, що юридично храм належить громадській організації, проте вважають, що мають і далі там проводити служби.

"Хочемо донести думку, що православні жителі нашого міста мають право вільно сповідувати свою віру у своїй державі і своєму місті, бо нам Конституція це гарантує", - озвучив основний меседж заходу митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф.

А єпископ Олександрійський і Світловодський Боголєп, який у свій час був настоятелем храму, заявив, що у 2008 році саме він був ініціатором будівництва. Просто не зареєстрував релігійну громаду.

"Були причини", - каже священнослужитель.

Він стверджує, хоч Райкович і справді був основним меценатом, у будівництві допомагали й інші люди, долучались і віряни.

Переконує, що також був одним із співзасновників "Єлисаветградського православного товариства", і не знає як зник із переліку.

Представники УПЦ МП також заявили, що їх поставили перед фактом: або парафія перейде до ПЦУ, або сюди запросять іншого священика.

Чи звертатися до суду, в УПЦ МП поки що не вирішили, але кажуть, що сподіваються на перемовини.

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