WhatsApp, Instagram та Messenger "переплетуться". Що це означає?

Facebook планує об'єднати свої сервіси для обміну повідомленнями в Instagram, WhatsApp та Facebook Messenger, повідомляє видання the New York Times.

Хоча всі три сервіси залишаться автономними додатками, вони стануть пов'язані значно глибше, а саме так, що повідомлення зможуть подорожувати між різними службами.

Facebook повідомив BBC, що компанія перебуває на початку "довгого процесу".

Газета повідомляє, що новий план - це особистий проект засновника Facebook Марка Цукерберга.

Коли процес об'єднання завершать, користувач Facebook зможе спілкуватися безпосередньо з людиною, яка має лише обліковий запис WhatsApp. Наразі це неможливо, оскільки програми не мають спільного ядра.

Робота з об'єднання трьох елементів вже почалася, повідомляє NYT, і, як очікується, її завершать до кінця 2019 або початку наступного року.

Спільні дані

Як повідомляють, Марк Цукерберг просуває план інтеграції для того, щоб зробити потрійний сервіс більш корисним, а також збільшити кількість часу, який люди витрачають на ці додатки.

"Ми хочемо створити найкращий досвід обміну повідомленнями, і люди хочуть, щоб листування було швидким, простим, надійним та приватним", - йдеться у заяві Facebook.

"Ми працюємо над тим, щоб захистити шифруванням все більше наших продуктів для обміну повідомленнями. Ми також думаємо над тим, як полегшити друзям та родинам доступ один до одного через всі мережі", - йдеться у заяві.

Копирайт изображения Reuters Image caption Згідно з планом користувачі зможуть спілкуватися з будь-ким завдяки додаткам, які наразі функціонують окремо один від одного

У заяві також йдеться, що в компанії провело багато "дискусій та дебатів" з приводу того, як саме працюватиме система.

Об'єднання цих трьох систем знаменує значну зміну в Facebook, який раніше дозволяв Instagram і WhatsApp працювати в основному як незалежним компаніям.

New York Times стверджує, що план Цукерберга викликав "внутрішню боротьбу" у компанії. Це було однією з причин, чому засновники Instagram та WhatsApp звільнилися минулого року.

Рішення ухвалили після низки розслідувань та неодноразових критичних зауважень щодо того, як Facebook обробляє та захищає дані користувачів.

Всебічне поєднання даних користувачів на фундаментальному рівні може спонукати регуляторні органи знову поглянути на методику, яку Facebook використовує для обробки даних.

Комісар з інформації Сполученого Королівства вже провів розслідування щодо того, якими даними обмінюються між собою WhatsApp і Facebook.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.