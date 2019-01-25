Діти на протесті: по всій Європі учні шкіл вийшли на екологічні марші

Копирайт изображения AFP Image caption Багато берлінських дітей пропускають школу, щоб продемонструвати свою турботу про планету

Тисячі школярів пройшлися маршем через Берлін, щоб закликати до жорсткіших заходів проти глобального потепління.

Менші протести пройшли у Швейцарії, де людей надихнула 16-річна шведська активістка Грета Тунберг. Вона перебуває в Давосі, де закликає Всесвітній економічний форум (WEF) забезпечити зелене майбутнє.

У четвер 35 тисяч підлітків пройшлися Брюсселем, виступаючи проти глобального потепління.

Тисячі учнів шкіл почали страйкувати у Швейцарії ще минулого тижня, вимагаючи вдатися до заходів проти змін клімату.

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У Брюсселі, де розташовані основні інституції ЄС, студенти пройшлися із транспарантами, на яких були надруковані гасла "Динозаври вважали, що вони теж мають час" і "Будьте частиною рішення, а не забруднення".

Німецькі студенти мобілізуються за допомогою хештегу #FridaysForFuture у Twitter, а також використовують слоган "Плану Б не існує".

Їхній протест збігся з урядовими переговорами про те, як зменшити залежність Німеччини від вугілля та підвищити використання відновлюваних джерел енергії.

Молоді активісти закликають світових лідерів і очільників корпорацій дотримуватися амбітних цілей, узгоджених у Парижі в 2015 році для боротьби зі зміною клімату.

Що говорить Грета?

Починаючи з серпня, кожну п'ятницю Грета Тунберг сиділа біля шведського парламенту, щоб донести послання про клімат.

Вона поїхала на поїзді від Швеції до Давоса, щоб підкреслити необхідність використання більш чистих форм транспорту. Мандрівка зайняла у неї 32 години.

У соцмережах деякі критикують дівчину за те, що вона, нібито, заохочує прогулювати навчання, шукає публічності та виконує роботу екологічних лобістів.

Але один з її молодих німецьких прихильників, Якоб Блазель, сказав, що боротьба зі зміною клімату "для нас важливіша, ніж освіта".

"Врешті, навіщо нам вчитися, якщо у нас немає майбутнього?", - запитав він.

На швейцарському гірськолижному курорті пані Тунберг сказала бізнесменам: "Деякі компанії, деякі люди, зокрема, ті, хто ухвалює рішення, точно знали, якими цінностями вони жертвують заради того, щоб продовжувати заробляти нечувані суми грошей ... і я думаю, що багато хто з вас сьогодні належить до цієї групи людей".

Пізніше у розмові з BBC вона сказала: "Я хотіла донести ідею про те, що більшість шкідливих викидів викликана всього лиш кількома людьми, дуже багатими людьми, які перебувають тут, у Давосі".

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