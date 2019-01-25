Трамп оголосив про досягнення угоди, що припинить "шатдаун"

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Президент США підтримав угоду, що має відновити роботу американського уряду строком на три тижні. Призупинення роботи федеральних агентств тривало рекордний термін.

Угода не передбачає жодних грошей, які Дональд Трамп хоче отримати на будівництво стіни вздовж мексиканського кордону, повідомляють джерела в Конгресі.

Раніше президент-республіканець обіцяв відхилити будь-який варіант угоди, якщо вона не включатиме 5.7 мільярдів доларів на будівництво його головної передвиборчої обіцянки.

Але демократи, які контролюють Палату представників, категорично відмовилися від цієї ідеї.

Виступаючи на 35-й день "шатдауну" в у саду навпроти Білого дому, Трамп заявив, що нова угода передбачає фінансування уряду строком до 15 лютого.

Він сказав, що федеральні працівники, які постраждали від політичної суперечки, отримають повну зарплату, та назвав їх "неймовірними патріотами".

Найдовше призупинення роботи уряду в історії США тривало 35 день. Уряд не мав фінансування через те, що парламент відмовляється схвалити новий бюджет, який передбачає в тому числі виділення коштів на загороджувальний бар'єр вздовж кордону.

Конфлікт між президентом та конгресменами виник під час ухвалення тимчасового бюджету США наприкінці грудня 2018 року. Дональд Трамп вимагає включити до нього 5,7 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні із Мексикою. Палата представників США погодила його фінансування, проте демократи у Сенаті не захотіли голосувати за цю статтю бюджету.

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