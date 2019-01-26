У Мексиці на свободу вийшла жінка, яку засудили за вбивство дитини через викидень

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Мексиканка, у якої кілька років тому стався викидень, вийшла на свободу після трьох років за ґратами.

29-річна Дафні Макферсон потрапила до в'язниці через інцидент, який чотири роки тому стався у мексиканському місті Сан Хуан дель Ріо.

Жінка працювала у місцевому магазині і прямо посеред зміни відчула різкий біль у животі. Вона пішла до туалету, де у неї, за її ж словами, стався викидень.

Макферсон зізнавалася, що до того, як це трапилось, навіть не підозрювала, що є вагітною.

Проте прокурори дійшли до іншого висновку: за їхньою версією, жінка сама спровокувала штучний викидень, а потім втопила дитину.

Зрештою Макферсон засудили до 16 років в'язниці за звинуваченням у вбивстві.

Копирайт изображения AFP Image caption Мітинг в підтримку легалізації абортів у Мексиці. У більшості мексиканських штатів аборти заборонені. Жінкам може загрожувати до п'яти років в'язниці

Ауреліано Ернандез, адвокат жінки, наполягає, що в туалеті супермаркету жінка втратила багато крові, внаслідок чого втратила свідомість і нічого не могла вдіяти з дитиною, яка впала в унітаз, де вода змивається автоматично.

Судовий процес над нею викликав шквал критики - особливо після того, як в мережі з'явилися відео, на яких прокурори коментують дії Макферсон і кажуть, що "так не вчинила б навіть собака".

Адвокатові вдалося подати апеляцію і переконати суд в тому, що докази, які використовувалися проти їхньої клієнтки, були ненадійними. Тепер Макферсон на свободі - за ґратами вона провела близько трьох років.

"Все, що я можу сказати іншим жінкам, які опинилися в такій самій ситуації: ніколи не втрачайте надію", - заявила пані Макферсон після виходу з в'язниці.

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