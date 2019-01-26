Троє киян потрапили під снігову лавину на Закарпатті, один загинув

Копирайт изображения Управління ДСНС України у Закарпатській області

У Рахівському районі Закарпатської області троє киян, які проходили туристичний маршрут біля гори Стіг, потрапили під снігову лавину. Про це на своєму сайті повідомив губернатор області Геннадій Москаль.

Двом чоловікам, за його словами, вдалося вибратися з-під снігу, третього врятувати не вдалося.

"Перед сходженням на гору хлопці зв'язувалися з рятувальниками й питали, наскільки безпечний цей маршрут, - каже голова Закарпатської ОДА. - Їм відповіли дослівно так: "Не йдіть, бо похорони дуже дорого обходяться!".

За словами Москаля, попередження рятувальників чоловіки не послухалися: "Вже під час спуску вони зірвали першу лавину, яка засипала їх до пояса. А потім зірвали другу, яка засипала їх повністю".

Одному з киян вдалося вибратися з-під снігу самотужки і витягнути свого товариша. Вже разом вони відкопали тіло третього чоловіка, який задихнувся під снігом і загинув.

Його тіло, за словами Москаля, вони затягли до намету, в якому змушені були заночувати. Зв'язатися з рятувальниками чоловікам вдалося тільки на ранок.

"Залишивши тіло загиблого на місці, обоє вирушили до бази відпочинку й на півдорозі зустрілися з рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій. Зараз життя киян у безпеці, разом із групою рятувальників вони повернулися на місце сходження лавини, щоб відшукати тіло товариша", - додає голова Закарпатської ОДА.

Не перші туристи у біді

Копирайт изображения Управління ДСНС України у Закарпатській області

На початку січня у Закарпатській області в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. У другій половині дня 7 січня співробітникам ДСНС вдалось встановити телефонний зв'язок з одним із них і врятувати.

Іншого лижника знайшли тільки 10 січня у будинку лісника. Він сильно замерз, але був у свідомості, міг сам пересуватися та дякував рятувальникам.

6 січня у тому ж районі заблукали ще троє туристів, які займались фрірайдом та в умовах поганої видимості втратили орієнтири й заблукали.

Працівники ДСНС телефоном дали чоловікам поради щодо напрямку руху, "однак ті, знехтували рекомендаціями рятувальників, та вирішили підійматись крутими схилами у бік вершини гори", заявляли у службі з надзвичайних ситуацій.

"О 00:15 рятувальники знайшли двох туристів і ті повідомили, що їхній товариш не зміг продовжити з ними маршрут та залишився чекати на допомогу у горах", - йдеться в повідомленні.

7 січня об 11:50 одна з пошуково-рятувальних груп знайшла його тіло.

Минулого тижня ДСНС також повідомляла про двох заблукалих туристів у Сколівському районі Львівської області. Зрештою обох їх вдалося знайти: один чоловік загинув, інший отримав обмороження.

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