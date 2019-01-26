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Народного депутата Надію Савченко висунули в президенти: рішення схвалили 26 січня на з'їзді партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко".

Сама Савченко наразі перебуває в СІЗО. Її підозрюють в підготовці теракту в центрі Києва.

На сайті її політсили сказано, що у з'їзді взяли участь понад 100 людей, які є представниками усіх областей України. Рішення про висунення схвалили одноголосно.

Віра Савченко, сестра Надії, зачитала її звернення до учасників з'їзду: "Я без фальші, тому не вважаю себе єдиною найкращою. Я проста українка. Я рівна серед рівних! Але створити Україну ми зможемо тільки разом!".

В партії зазначили, що програмою їхнього кандидата у президенти буде концепція зміни політичної системи в Україні, яку Савченко задекларувала ще у 2017 року.

Серед іншого вона передбачає зміну адміністративного устрою України і "відмову від звичної вертикальної моделі побудови держави", створення механізму відкликання політиків з виборчих посад, а також систему загальнонаціональних і місцевих референдумів.

Зняття недоторканості та арешт

22 березня минулого року Верховна рада зняла з Надії Савченко недоторканість і дозволила її затримання та арешт.

Рішення схвалили після того, як генеральний прокурор Юрій Луценко в залі парламенту показав фільм, який, за його словами, підтверджує її причетність до вивезення зброї з тимчасово окупованих територій для вчинення теракту в Києві.

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Того ж дня, 22 березня 2018 року, Надію Савченко затримала СБУ. Вже наступного дня Шевченківський суд арештував її на два місяці. Відтоді термін перебування Савченко під вартою постійно продовжували.

Савченко звинувачують у підготовці теракту, державного перевороту та вбивства керівників держави. Сама вона свою провину заперечує.

На початку березня за цією ж справою арештували екс-переговорника Володимира Рубана. Повідомлялося, що його затримали з арсеналом зброї при виїзді з непідконтрольної Україні території Донбасу.

Впродовж свого арешту Савченко кілька разів оголошувала голодування, востаннє - у грудні минулого року. Щоправда, припинила його вже за тиждень. Її сестра розповідала, що через голодування у Надії виникли проблеми з зором і слухом.

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