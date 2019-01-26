“Рух +380”: Роман Безсмертний створив нову партію і йде в президенти

Копирайт изображения Прес-служба Романа Безсмертного

26 січня пройшли установчі збори політичної партії "Рух +380", головою якої обрали Романа Безсмертного.

За словами самого Безсмертного, головне завдання нової сили - "відродити політику і політиків, а також усунути від влади брехунів і крадіїв", йдеться у повідомленні його прес-служби.

Учасники з'їзду затвердили статут та програму партії: в її основі буде неоконсервативна ідеологія, зауважив Безсмертний.

Він також пояснив ідею назви "Рух +380": "+380 - це міжнародний код України. Де б не були українці - в Польщі, Італії, Португалії, США - вони набирають саме ці цифри. Вони гріють нашу душу, єднають нас з рідною землею, бо Україна має бути там, де українці".

Згідно з законом "Про політичні партії в Україні", для офіційної реєстрації нової партії необхідно зібрати 10 тисяч підписів. Цей процес уже розпочато, кажуть у прес-службі Безсмертного.

Лідер "Руху +380" також вже заявив про намір йти в президенти: проте оскільки Міністерство юстиції поки не зарєструвало нову партію, він балотуватиметься як самовисуванець.

Що пропонує "Рух +380"

Копирайт изображения Уніан

У відкритому доступі програми "Руху +380" поки немає, однак наприкінці грудня Роман Безсмертний оприлюднив маніфест "Про майбутнє", в якому закликав до створення нової політичної сили і пояснив, якими ідеями вона має керуватися.

Серед іншого він закликає до "перезаснування держави", що передбачає, зокрема, зміну моделі парламентаризму шляхом переходу на двопалатну систему, передачу всієї повноти виконавчої влади уряду, а також перехід до мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості.

У маніфесті Безсмертний також не виключив можливість прямого діалогу з Росією заради звільнення військовополонених та вирішення конфліктних питань - так само, як і діалог з мешканцями окупованих територій.

Політик також виступає за "плановий, керований розрив економічних відносин з Росією", скасування мораторію на продаж сільськогосподарських угідь і ухвалення закону про зброю.

Роман Безсмертний - народний депутат чотирьох скликань, вперше до парламенту він обрався ще у 1994 році. Був головою партії "Наша Україна", працював віце-прем'єр-міністром з питань адміністративно-територіальної реформи в урядах Юлії Тимошенко і Юрія Єханурова, а також заступником голови Секретаріату президента Віктора Ющенка. У 2010 - 2011 роках - послом України в Білорусі.

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