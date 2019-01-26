В Іспанії знайшли тіло дворічного малюка, який провалився в глибоку свердловину

Копирайт изображения AFP Image caption Батьки хлопчика вже пережили в минулому одну трагедію

Рятувальники на півдні Іспанії знайшли тіло дворічного хлопчика, який впав у свердловину глибиною понад 100 метрів.

Хлопчик на ім'я Юлен Роселло провалився у вузьку щілину 13 січня під час сімейного пікніка в селі Тоталан, що розташоване за 20 кілометрів на північ від Малаги.

Рятувальну операцію почали в той же день за участю понад 100 людей - пожежників, поліцейських, інженерів та інших фахівців.

Команда рятувальників працювала цілодобово, намагаючись прорити косий тунель поруч з колодязем. Таким чином вони сподівалися дістатися малюка.

Його тіло виявили в суботу вночі.

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"О 1:25 (за місцевим часом) бригада рятувальників добралася до місця в свердловині, де імовірно перебував Юлен, і там вони виявили неживе тіло малюка", - заявив представник центрального управління Андалусії Альфонсо Родрігес Гомес де Селіс.

Свердловина, в яку провалився хлопчик, має діаметр всього 25 см і, як припускають, ніяк не була обгороджена, хоча бізнесмен, який за місяць до цього розпорядився її просвердлити, наполягає на тому, що її опечатали.

Місцеві газети повідомляють, що обставини трагедії будуть розслідувати.

Подібні свердловини зазвичай риють в пошуках води або нафти.

Копирайт изображения EPA Image caption Пошуки дитини тривали цілодобово з 13 січня

З найпершого дня увага всієї Іспанії була прикута до цієї пошукової операції.

Спочатку рятувальники витягли з глибини зразки породи, та виявили волосся, яке порівняли з ДНК з пляшки води Юлена, і таким чином переконалися в тому, що він дійсно перебуває в колодязі.

За допомогою камери рятувальники знайшли в свердловині пакетик з цукерками, який, як вважають, Юлен тримав в руках, коли провалився.

Копирайт изображения EPA Image caption Діаметр артезіанського колодязя, в який впав Юлен, всього 25 сантиметрів

Протягом всієї рятувальної операції, яка потребувала надзвичайно складних інженерних конструкцій, контакту з хлопчиком встановити не вдалося, і ніяких сигналів або звуків від нього не почули.

Іспанська El Pais повідомила, що батьки Юлена в 2017 році втратили іншого сина, трирічного Олівера, який помер раптово від серцевої недостатності.

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