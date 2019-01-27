Гойдання покращує сон у дорослих

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Ми знаємо, що діти швидше засинають і краще сплять, коли їх заколисують. Останні дослідження свідчать, що те саме покращує сон у дорослих.

Дослідники з Університету Женеви розробили спеціальне ліжко з м'яким механізмом гойдання.

Вчені перевірили його на 18 дорослих і виявили, що вони прокидалися рідше і занурювалися у більш глибокий сон, ніж коли відпочивали на звичайному ліжку.

М'яке гойдання підвищує амплітуду повільних ритмів головного мозку, які сприяють глибокому сну і покращують пам'ять, вважають науковці.

Учасники експерименту провели три ночі в лабораторії сну в Женеві: в першу ніч вони мали звикнути до ліжка, другу провели у ліжці-гойдалці, а третю - у звичайному ліжку.

Під час сну електроди фіксували електромагнітні хвилі головного мозку і виявили, що гойдання подовжувало період глибокого сну.

Лоуренс Байєр з медичного факультету Женевського університету, яка очолила дослідження, зазначила, що гойдання було дуже повільним, щоб не викликати нудоту.

"Гамак, ймовірно, не буде таким ефективним, хоча люди часто розповідають, що відпочинок у гамаку допомагає їм розслабитися", - сказала вона.

"Нас цікавить ефект гойдання на одну ніч, а не його наслідки у довгостроковій перспективі".

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Дослідники також виявили, що вранці у дорослих, які спали у ліжку-гойдалці, краще працює пам'ять.

Аврора Перро, інший дослідник, розповіла: "Щоб перевірити, чи не впливає це на пам'ять, ми попросили наших учасників виконати кілька тестів: вони мали вивчити пари випадкових слів ввечері і згадати їх вранці, коли прокинуться".

"І тут гойдання виявилося також корисним: результати тестів були набагато кращими у тих, хто спав у ліжку-гойдалці".

Заколисані миші засинають швидше

Дослідники з університету Лозанни у Швейцарії паралельно тестували ефект м'якого гойдання на мишах.

Вони виявили, що заколисані миші засинають швидше і сплять довше. Однак на якість сну, на відміну від людей, це не вплинуло.

Дослідження на мишах також довело, що наш вестибулярний апарат, який відповідає за координацію рухів, має перебувати в активному стані, щоб гойдання було ефективним.

Вчені кажуть, що необхідні додаткові дослідження, аби визначити, як отримані результати можуть допомогти людям із розладами сну.

Професор Софі Шварц, невролог з Женевського університету та автор дослідження сказала, що вчені отримали пояснення, чому люди засинають у потягах та іншому транспорті.

"Мені написав американець, який працює на високому крані, що плавно рухається весь день, - розповіла Софі. - Він сказав, що тепер розуміє, чому так добре спить після обіду".

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