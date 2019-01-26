Європейські лідери висунули ультиматум Ніколасу Мадуро

Копирайт изображения AFP Image caption Ніколас Мадуро наполягає на тому, що він єдиний легітимний очільник держави

Іспанія, Німеччина, Франція і Велика Британія попередили президента Венесуели Ніколаса Мадуро про те, що він повинен призначити вибори протягом восьми днів, - або вони офіційно визнають опозиційний уряд.

Політична криза в Венесуелі загострилася після того, як в середу 35-річний Хуан Гуаїдо, який обіймає пост голови Національної асамблеї Венесуели, оголосив себе лідером країни. Кілька держав, серед яких і США, заявили, що підтримують Гуаїдо.

У відповідь на це Мадуро оголосив про спробу перевороту, розірвав дипломатичні відносини з США і дав американським дипломатам 72 години на те, щоб залишити територію Венесуели.

Він заступив на другий президентський термін на початку січня - опозиція бойкотувала вибори, а також звинуватила Мадуро в фальсифікації голосів.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес написав в Twitter: "В Іспанії є відповідальність перед Латинською Америкою ... ми не намагаємося змінити або скинути уряду, ми хочемо демократії і вільних виборів у Венесуелі".

Лідери Франції і Німеччини також випустили схожі заяви.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант заявив, що вибори в Венесуелі відбулися "з серйозними проблемами", та повторив, що не вважає Мадуро "легітимним лідером".

Члени Ради Безпеки ООН в суботу проголосували за те, щоб винести на обговорення питання про ситуацію в Венесуелі за пропозицією США.

Чому легітимність Мадуро оскаржують?

Мадуро переобрали на другий термін в минулому році, проте вибори пройшли неспокійно, багато опозиційних кандидатів потрапили до в'язниці або отримали заборону на участь.

Національна асамблея стверджує, що фактично пост президента не зайнятий, оскільки вибори пройшли з порушеннями. Відповідно до конституції це означає, що Гуаїдо - як глава асамблеї - повинен взяти на себе роль виконуючого обов'язки президента.

Десятки тисяч людей виходили на акції протесту в зв'язку з економічною кризою в Венесуелі. Згідно з твердженнями опозиції, річний рівень інфляції торік досяг 1,3 млн відсотків.

Мадуро поки зберігає підтримку збройних сил, проте Гуаїдо закликав військових "перейти на бік венесуельського народу" і підтримати його.

Як відреагував світ?

США, більше десяти латиноамериканських країн і Канада підтримали Гуаїдо, після того як він оголосив себе легітимним лідером.

У суботу США сподіваються домогтися схвалення резолюції в підтримку Гуаїдо в Радбезі ООН, проте Росія, швидше за все, накладе на неї вето.

Під час засідання в суботу постпред Росії в ООН Василь Небензя заявив: "Ми рішуче засуджуємо тих, хто штовхає венесуельське суспільство у прірву кривавої міжусобиці".

Китай, Мексика та Туреччина також публічно підтримали Мадуро.

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