Як скандал навколо Huawei псує стосунки між Канадою та Китаєм

Копирайт изображения REUTERS Image caption Джастін Трюдо призначив Джона МакКаллума послом у Китаї в 2017 році

Скандал навколо китайського гіганта Huawei набирає обертів: прем'єр Канади Джастін Трюдо звільнив посла у Китаї Джона МакКаллума.

Дипломат раніше висловлював суперечливі коментарі стосовно справи навколо затримання вищого керівництва цієї компанії. Проте очільник канадського уряду не пояснив, чому саме попросив Джона МакКаллума піти у відставку.

Затримання та арешт фінансової директорки Huawei Мен Ванчжоу за запитом США зіпсувало відносини між Канадою та Китаєм.

США звинувачують Huawei в ухиленні від санкцій проти Ірану. Сама компанія це заперечує.

У своїй заяві Джастін Трюдо сказав: "Минулої ночі я попросив і прийняв відставку Джона МакКаллума з посади посла Канади в Китаї". Прем'єр додав, що ветеран дипломатії чесно служив канадцям, за що і подякував йому та його родині.

Пан МакКаллум минулого тижня публічно стверджував про помилковість екстрадиції пані Мен. Пізніше він опублікував заяву, у якій стверджував, що "обмовився" і шкодує про ці коментарі.

Однак вже після цього знову викликав здивування, коли заявив, що "для Канади буде добре", якщо США відмовляться від запиту.

Копирайт изображения REUTERS Image caption У грудні в Канаді затримали фінансову директорку Huawei Мен Ванчжоу

Справа пані Мен призвела до дипломатичної напруженості між Канадою та Китаєм.

Китай змінив вирок одному канадцю - смертна кара замість 15 років позбавлення волі, ще двох громадян Канади заарештували у Китаї після затримання фінансової директорки Huawei.

Деякі експерти пов'язують ці арешти зі справою пані Мен, однак китайські чиновники все заперечують.

Тим часом очікують, що американські прокурори незабаром подадуть офіційний запит про її екстрадицію.

Міністерство закордонних справ Китаю закликало американську сторону відкликати арешт та утриматися від екстрадиції.

Канадський суд звільнив пані Мен під заставу минулого місяця.

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