На адмінмежі з Кримом проблеми через бази даних митників

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В українських митників на адміністративній межі з Кримом виникли проблеми з базами даних. Через це зупиняли роботу пунктів "Каланчак" та "Чаплинка".

У суботу, 26 січня, Державна фіскальна служба повідомила, що на цих об'єктах не працює внутрішня телекомунікаційна мережа.

Станом на ранок неділі, пункт пропуску "Каланчак" відновив роботу, щодо "Чаплинки" - роботи над налагодженням внутрішньої мережі продовжуються.

Через проблеми з базою даних митники зупиняли пропуск транспортних засобів на материкову частину України з Криму та у зворотному напрямку.

При цьому пункт "Чонгар" функціонував у штатному режимі, тому всіх бажаючих перетнути адмінмежу направляли туди.

В Державній прикордонній службі повідомили BBC News Україна, що у неділю зранку роботу бази даних в пункті "Каланчак" відновили. "По КПВВ "Чаплинка" роботи тривають - там поки пропускають лише пішоходів", - розповів речник прикордонного відомства Олег Слободян.

При цьому, за його словами, попри проблеми з базами даних, суттєвого накопичення транспорту на адмінмежі немає.

У митній службі уточнили, що збій в роботі бази даних не пов'язаний з хакерськими атаками.

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