Вибух у церкві Філіппін: 27 загиблих, десятки поранених

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В римо-католицькому соборі на півдні Філіппін вибухнуло дві бомби - 27 людей загинули, десятки отримали поранення.

Перший вибух стався, коли у церкві тривала недільна служба. А потім на автостоянці вибухнула інша бомба.

Атака відбулася через кілька днів після того, як жителі південної частини Філіппін, більшість яких мусульмани, проголосували на референдумі за автономію.

Жодне угрупування поки не взяло відповідальність за вибухи. Але відомо, що острів Джоло вже давно є базою бойовиків, у тому числі з групи Абу Сайяф.

Що відомо про напад?

Місцеві чиновники говорять, що перший вибух стався зранку у неділю в кафедральному соборі на горі Кармель. Другий пролунав згодом біля будівлі церкви.

Більшість жертв - цивільні особи.

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На фото, розміщених в соціальних мережах, видно, що шлях до церкви перекрили солдати на бронетранспортерах.

Деяких поранених евакуювали авіатранспортом до сусіднього міста Замбоанга.

Міністр оборони країни Делфін Лоренцана назвав це "підлою атакою" та закликав місцеве населення співпрацювати з владою, аби "не дати тероризму перемогти".

"Ми будемо використовувати всі законні методи, щоб притягнути до відповідальності винних у цьому інциденті", - сказав він.

На референдумі минулого тижня виборці підтримали створення автономного регіону Бангсаморо на півдні Філіппін. Але жителі провінції Сулу, де знаходиться острів Джоло, висловилися проти.

Референдум став результатом мирних домовленостей між урядом країни та "Ісламським визвольним фронтом моро".

Влада раніше висловила сподівання, що це голосування може стати політичним рішенням, яке покладе край десятилітнім протистоянням між сепаратистами-ісламістами та філіппінською армією.

Через насильство у цій країні вже загинули понад 120 тисяч людей.

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