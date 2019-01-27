Момо та інше: Британія може заборонити соцмережі через суїциди

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Велика Британія може заборонити соцмережі, якщо вони не будуть видаляти шкідливий контент, попереджає міністр охорони здоров'я цієї країни.

Виступаючи на шоу Ендрю Марра на ВВС, Метт Генкок сказав: "Якщо ми вважаємо, що вони мають вживати заходів, а вони відмовляються це робити, то ми повинні прийняти рішення".

При цьому він додав: "Я б не хотів, щоб до цього дійшло".

Раніше міністр закликав соцмережі вилучати матеріали, які сприяють вчиненню самогубств.

14-річна Моллі Расселл покінчила життя самогубством у 2017 році після перегляду в соцмережах відповідного контенту.

В коментарі ВВС її батько сказав, що Instagram "допоміг вбити мою дочку".

Коментуючи цю ситуацію, Facebook, який володіє Instagram, заявив, що "глибоко шкодує" через цей інцидент. Також компанія запевнила, що матеріалам, які пропагують нанесення собі шкоди та самогубства, немає місця на її платформі.

Міністр Генкок сказав, що після смерті Моллі відчуває себе "вкрай зацікавленим у забезпеченні захисту молоді". У листі, надісланому соцмережам, він наголосив, що потрібно терміново збільшити зусилля на цьому шляху.

"Жахливим є те, наскільки доступні подібні матеріали в інтернеті, і я не сумніваюся в їх шкоді, особливо для молодих людей", - вважає він.

"Настав час активізувати зусилля та очистити контент інтернету та соцмереж раз і назавжди".

Міністр додав, що британський уряд розробляє білу книгу, яка стосується "онлайн-шкоди", в тому числі розгляне ситуацію з розповсюдженням подібних матеріалів.

Пан Генкок пояснив: "Багато батьків відчувають себе безсилими перед соціальними медіа. Але ми не безсилі. Уряд і соцмедіа мають обов'язок діяти".

"Я хочу зробити Велику Британію найбезпечнішим місцем в інтернеті для всіх, і переконатися, що жодна інша родина не буде терпіти муки, через які пройшли батьки Моллі".

Моллі Расселл знайшли мертвою в своїй спальні в листопаді 2017 року.

Її сім'я пізніше виявила, що вона переглядала матеріали у соцмережах, пов'язані з тривогою, депресією, нанесенням собі шкоди та самогубством.

Пан Расселл повідомив ВВС: "Цей контент шокує тим, що він заохочує нанесення собі шкоди, це призводить до самогубства, і я не сумніваюся, що Instagram допоміг вбити мою доньку".

Момо та інше

Останніми роками соцмережами ширяться ігри, які підштовхують дітей та підлітків до суїцидів.

Минулого року світ сполохав новий онлайн-монстр, який залякує та може викрадати дані користувачів. Вперше про гру під назвою Момо почули у Південній Америці.

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Страхітливе створіння у вигляді жіночого погруддя на курячих ніжках з мертовно-блідим обличчям та виряченими очима начебто залякувало користувачів у мережі та обіцяло їм швидку смерть.

А вже згодом місцеві ЗМІ повідомили про самогубство 12-річної дівчинки неподалік від Буенос-Айреса в Аргентині. В телефоні дівчинки знайшли переписку в WhatsApp і відеозаписи, які вона робила перед смертю. Тож влада висловила підозру, що все це було частиною завдання у грі, і хтось міг навмисно спонукати її накласти на себе руки.

Момо швидко поширилася по всьому світу, від Аргентини до Сполучених Штатів, Франції, Німеччини та Росії.

А ще раніше великий резонанс викликала російська суїцидальна гра "Синій кит". Тоді влада РФ повідомила, що жертвами гри стали щонайменше 15 підлітків. Російські ЗМІ називали цифру - 130 дітей.

Відомо, що в соцмережах створювали закриті групи, після вступу до яких діти під сильним психологічним тиском накладали на себе руки. Серед лідерів за кількостю таких груп вважали російську мережу "ВКонтакте", яка в Україні вже заблокована.

Батьків закликають уважно ставитися до підлітків. Зокрема, перевіряти, чи мають вони на тілі порізи або малюнки, не давати дітям багато часу проводити в соцмережах і організовувати їм дозвілля.

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