Копирайт изображения Національна поліція Image caption Автомобіль журналістів після нападу

Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід для сімох підозрюваних у нападі на журналістів організації "Стоп корупції" у вигляді нічного домашнього арешту.

Як повідомила поліція Києва, на час слідства підозрювані зобов'язані перебувати вдома з 21 години вечора до 7-ї ранку.

За напад на журналістів підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

"Домашній арешт в його найлагіднішій версії", - оцінив рішення суду представник громадської організації "Стоп корупції" Роман Бочкала, який першим повідомив про напад на журналістів.

Напад стався у Києві 24 січня ввечері.

Як повідомив тоді Роман Бочкала, журналісти з двома правозахисниками прибула на місце, де, за їхніми даними, відбувався незаконний видобуток піску.

Проте охорона об'єкту нібито напала на них, застосувала газ, повалила на сніг та побила. Також нападники сокирою пошкодили автомобіль, на якому приїхали журналісти. Двох з них з травмами доправили до лікарні.

Зловмисники нібито забрали сумку з документами та грошима одного з побитих людей.

Поліція Києва ввечері 24 січня розпочала кримінальне провадження за статтею "Розбій", а також оголосила план "перехоплення" для пошуку підозрюваних, які втекли з місця події на автомобілях.

Тоді ж затримали сімох охоронців об'єкту, біля якого побили журналістів.

Копирайт изображения Роман Бочкала

Згодом поліція повідомила, що затримала та доправила до відділку дев'ятьох людей, а одного з них потерпілі навіть впізнали як нападника. Сімом з них оголосили підозру.

Під час обшуку на об'єкті поліція знайшла сокиру, газовий балончик, два ножі, три пристрої для відстрілу гумових куль із дозвільними документами, мисливський карабін, стартовий пістолет іноземного виробництва і патрони.

На черговий напад на журналістів відреагувало навіть посольство США в Україні.

"Ми стурбовані новинами про напад на журналістів 24 січня в Києві. Журналістські розслідування відіграють важливу роль у демократичних країнах і в боротьбі з корупцією. Українські журналісти та українська громадськість заслуговують на ретельне та оперативне розслідування", - йшлося у заяву посольства.

Голосіївський районний суд Києва визначив запобіжний захід для сімох підозрюваних у нападі - нічний домашній арешт. Решту часу вони можуть залишати власні помешкання.

"Реально респект поліції та прокуратурі. Але є одне але. Суддя Голосіївського районного суду вирішила, що підозрювані можуть спокійно гуляти на волі", - оцінив рішення суду Роман Бочкала.