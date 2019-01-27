Екс-соратника Саакашвілі висунули у президенти: що про нього відомо

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Партія "Воля" на своєму з'їзді у Києві висунула кандидатом у президенти одного зі своїх лідерів Юрія Дерев'янка.

Сам він повідомив, що його мета - вийти у другий тур президентських виборів.

Пан Дерев'янко був одним з найближчих політичних соратників колишнього губернатора Одеської області та президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у його політичній діяльності та протестах в Україні.

Наразі Юрій Дерев'янко є позафракційним депутатом Верховної Ради.

Пан Дерев'янко родом з Івано-Франківської області, займався бізнесом і в 2006 році вперше спробував піти у політику від партії "Союз промисловців та підприємців" Анатолія Кінаха у блоці "Наша Україна".

Тоді до парламенту він не потрапив, а згодом опинився у команді Арсенія Яценюка "Фронт змін", від якого обирався до облради у рідній області.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юрій Дерев'янко та Міхеіл Саакашвілі

Згодом він покинув партію пана Яценюка і на виборах 2012 року виграв парламентські вибори у себе на окрузі.

На дочасних виборах 2014 року пан Дерев'янко знову переміг у своєму окрузі від партії "Воля", а низка його однопартійців потрапили до парламенту у списку партії "Самопоміч".

Проте сам Дерев'янко відмовився долучатись до фракції "Самопомочі", через що мав конфлікт з частиною соратників, зокрема і Єгором Соболєвим.

Найбільшу політичну славу пану Дерев'янку принесла співпраця з колишнім президентом Грузії та екс-губернатором Одещини Міхеілом Саакашвілі.

Партія "Воля" та "Рух нових сил" були союзниками і розпочали об'єднавчий процес.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Давід Сакварелідзе не зміг врешті знайти спільну мову з Юрієм Дерев'янком

Юрій Дерев'янко був одним з найближчих соратників пана Саакашвілі під час прориву кордону у вересні 2017 року та організації антипрезидентських протестів Міхеіла Саакашвілі восени 2017 - навесні 2018 років.

Саме Дерев'янко був одним з ініціаторів схвалення закону про імпічмент президента, чого вимагала команда Саакашвілі.

Після депортації Міхеіла Саакашвілі пан Дерев'янко претендував на лідерські позиції у партії екс-президента Грузії. Проте продовжив політичну кар'єру з партією "Воля", до якої долучилась частина соратників з колишньої партії Саакашвілі.

У грудні 2018 року він заявив про залишення команди пана Саакашвілі.

Міхеіл Саакашвілі нещодавно підтримав на президентських виборах в Україні Юлію Тимошенко.