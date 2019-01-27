Помер легендарний коментатор Сергій Дерепа: від чого і коли поховають

Копирайт изображения Валентин Щербачов Image caption Сергій Дерепа (крайній ліворуч) під час роботи на Олімпійських іграх 2004 року

26 січня помер легендарний український спортивний коментатор 90-х та 2000-х років Сергій Дерепа, повідомило видання "Трибуна".

Цю інформацію також підтвердив його колега та друг Валентин Щербачов.

"Сьогодні він уже не з нами. Але хочу пам'ятати його таким. На його плече можна було опертися, його знання ставали у пригоді не одному юному обдаруванню. Сергій Дерепа - вічна пам'ять!", - написав пан Щербачов у Facebook.

У розмові з ВВС News Україна пан Щербачов розповів, що у Сергія Дерепи 26 січня відірвався тромб. Йому було 64 роки.

"Поховання буде у вівторок 29 січня", - додав Валентин Щербачов.

Сергій Дерепа народився в 1955 році. Він працював спортивним коментатором на українському телебаченні 1980-2000-х роках.

Цілі покоління українських любителів футболу та багатьох інших видів спорту виросли на його коментарях на Першому національному телеканалі. Його голос також супроводжував не одну Олімпіаду.

Часто його фірмовий стиль коментування та обмовки ставали об'єктом критики, а деякі з них стали крилатими фразами.

На що пан Дерепа відповідав, що коли іде прямий ефір, то ніхто не застрахований від ляпів і помилок.

"Я не вважаю себе генієм коментування. Але я також і не долар, щоб усім подобатися", - казав пан Дерепа.