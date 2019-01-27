Зсув ґрунту в Перу: загинули 15 гостей весілля

Копирайт изображения NATIONAL CIVIL DEFENCE INSTITUTE (INDECI)

Щонайменше 15 людей загинули в Перу, коли зсув ґрунту зруйнував готель під час святкування весілля.

Бруд і каміння зруйнували стіну та дах просто під час весільних танців у готелі.

Ще 29 людей отримали поранення й їх витягнули з-під руїн у неділю у місті Абанкай. Їх доправили до лікарні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що трагедія сталась внаслідок злив, які накрили регіон.

Загалом під час катастрофи у готелі Алхабра було близько 100 гостей.

50 з них могли перебувати біля стіни, яка завалилась.

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