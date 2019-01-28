США заявили, що готові відповідати на будь-які загрози з боку Венесуели

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США попередили Венесуелу, що будуть рішуче відповідати на будь-які загрози щодо американських дипломатів та лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Таку заяву написав у Twitter радник з питань безпеки Джон Болтон. Він додав, що всі залякування будуть розцінюватись як серйозне посягання на верховенство закону.

Це попередження прозвучало через кілька днів після того, як США та понад 20 інших країн визнали Гуайдо тимчасовим президентом.

Вони також звинуватили Ніколаса Мадуро у фальсифікації результатів минулих виборів.

Пана Мадуро звинуватили в приході до влади через нечесні вибори, це викликало масові акції протесту. Політична криза у Венесуелі досягла піку, опозиція продовжує докладати зусиль, аби усунути президента.

У неділю головний військовий представник Венесуели в США, полковник Хосе Луіс Сільва пішов від Мадуро та заявив, що визнає Гуайдо президентом. Пізніше Джон Болтон підтвердив у Twitter позицію Вашингтона та застеріг від будь-яких форм залякування.

Пропустити Twitter допис , автор: @AmbJohnBolton Any violence and intimidation against U.S. diplomatic personnel, Venezuela’s democratic leader, Juan Guiado, or the National Assembly itself would represent a grave assault on the rule of law and will be met with a significant response. 2/2 — John Bolton (@AmbJohnBolton) 27 січня 2019 р.

Що відбувається зараз?

У суботу кілька європейських країн, включаючи Іспанію, Німеччину, Францію та Велику Британію, заявили, що визнають Хуана Гуайдо президентом, якщо вибори не призначать протягом восьми днів.

Однак Ніколас Мадуро відкинув цю заяву, заявивши, що ультиматум повинен бути знятий.

"Венесуела не прив'язана до Європи. Це абсолютне нахабство", - сказав він у неділю CNN Turk.

Мадуро додав, що готовий "до ґрунтовного діалогу" з тими, хто виступає проти його правління, і що він відправив Дональду Трампу багато повідомлень, але президент США "зневажає нас".

Пізніше він з'явився на військових навчаннях в центральному штаті Венесуели Карабобо, де закликав до "об'єднання, дисципліни та згуртованості", щоб подолати те, що він назвав спробою державного перевороту.

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