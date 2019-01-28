Які слова не варто говорити хворим на рак

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Боєць, воїн, герой - це слова, які кажуть про людей, хворих на рак. Але, згідно з новим опитуванням, деякі хворі їх не хочуть чути.

Благодійна організація Macmillan Cancer Support опитала 2000 людей у Британії, які хворі або були хворими на рак, і виявила, що терміни "онкохворий" та "жертва" так само їм не подобаються.

Дослідження показало, як прості слова, які говорять про хворих на рак, можуть роз'єднувати людей.

Люди називають цю хворобу "війною" або "битвою", а також вживають вислів "програти битву", коли хворий помирає. Ці ж слова часто використовують ЗМІ та соцмережі.

Але опитування виявило, що хворим більше подобаються фактичні слова та вирази, пов'язані з реальним станом справ.

"Я не надихаю"

Менді Махоні 47 років, в неї невиліковний рак молочної залози. Вперше хворобу діагностували у 2011 році, і з того часу вона поверталася п'ять разів.

Жінка каже: "Я думаю, що слова можуть нести багато негативу - сміливий, борець, воїн та подібні характеристики чинять жахливий тиск на тих, кому вперше діагностували рак".

Image caption Менді Махоні каже, що вона не "смілива" і не "надихає"

Також, за її словами, не варто говорити про людину "програв битву" з раком.

"Це означає, що ви не боролися, або здалися", - сказала вона.

Натомість людина хоче чути "чітку, фактичну мову" і чути про себе, що вона "живе з невиліковним раком".

"Я не сміливий, я не надихаю, я просто намагаюся жити своїм життям", - додала вона.

А от 31-річний Крейг Толі, у якого в 2016 році діагностували рак щитоподібної залози, сказав, що на його думку, деякі позитивні терміни можуть надихати.

Чоловік, який у вільний час займається пауерліфтингом, вважає, що слова "боротьба ", "битва" і "воїн" різні люди по-різному інтерпретують.

Image caption Крейг Толі вважає слова "боротьба" та "битва" надихаючими. При цьому визнає, що інші люди можуть думати інакше.

"Особисто я зрозумів, що ці слова мені допомагають, вони змусили мене подумати про свій рак, як про виклик, з яким треба боротися".

"Кожен любить історію боротьби", - додає Крейг.

"Слова, що роз'єднують"

Представниця благодійної організації Macmillan Cancer Support Карен Робертс сказала: "Ці результати показують, наскільки прості слова можуть роз'єднувати та викликати відразу".

За її словами, "рак розставляє речі по-своєму", люди хочуть підтримати близьких і тому важливо знайти правильні слова.

"Звертаючи увагу на це, ми хочемо заохотити більше людей говорити про слова, які вони хочуть почути, аби запобігти шкоді міжлюдським стосункам".

Пані Робертс вважає, що мова не йде про вивчення "підручника" конкретних слів чи висловів. "Просто будьте справжніми", - каже вона.

Macmillan Cancer Support почала кампанію з висвітлення проблем, які виникають після діагностування раку.

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