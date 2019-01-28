Вже не з Росії: як українські дипломати "змінили" походження Роксолани

Копирайт изображения УНІАН Image caption Актриса Ольга Сумська в образі Роксолани, головної героїні українського історичного серіалу "Роксолана. Володарка імперії", який був популярним у 90-ті роки

Українська сторона добилася історичної справедливості - їй вдалося вилучити текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана І Роксолани біля її усипальниці в мечеті у Стамбулі.

Тепер там вказано, що вона з українського Рогатина.

Роксолана або Гюррем Султан - українська дівчина, яка стала спочатку наложницею, а потім дружиною султана Сулеймана І.

Україна надала аргументи

У посольстві України в Туреччині розповіли BBC News Україна, що неточність в біографії Роксолани, яка розміщена біля її усипальні, в минулому році помітив посол. Він одразу дав доручення зробити все для того, аби внесли зміни.

Копирайт изображения Посольство України в Туреччині Image caption Усипальниця Роксолани в мечеті у Стамбулі

Запит до турецької сторони дипломати відправили наприкінці минулого року. І вже після місяця консультацій Роксолана "стала" українкою.

"Турецька сторона швидко відреагувала на наше звернення та максимально оперативно вирішила усі формальності, за що ми їй дуже вдячні", - розповів прес-секретар посольства Богдан Коноплястий.

Копирайт изображения Посольство України в Туреччині Image caption Так тепер виглядає текст про Роксолану

"Ми привели свої аргументи, посилаючись на відомі історичні джерела, в яких йдеться, що Роксолана походить з українських земель. Припускаємо, що турецька сторона також провела своє дослідження", - сказав дипломат.

Раніше у тексті мова йшла про те, що вона має "російське походження", а тепер він розповідає: "Вона донька священика з Рогатина, який розміщений на території нинішньої України".

Володарка серця султана

Роксолана або Гюррем Султан - українська дівчина, яка стала наложницею, а потім дружиною Сулеймана І Пишного, султана Османської імперії. Історики вважають, що її ім'я Анастасія (іноді Олександра) Лісовська, вона із західноукраїнського Рогатина.

Ще в юному віці її захопили в полон кримські татари та, ймовірно, продали у Стамбулі. А вже згодом, на думку істориків, її обрала мати султана або візир Ібрагім-паша, який міг подарувати дівчину Сулейману. Опинившись у гаремі, стала коханою дружиною Сулеймана І.

Копирайт изображения WIKIMEDIA Image caption Портрет дружини султана Роксолани авторства Матео Пагані. 1550 рік

Дівчина отримала нове ім'я Гюррем та титул Хасекі-султан. Народила султану п'ять синів та доньку. Своїм коштом будувала мечеті, школи, караван-сараї та кухні у Стамбулі, Едірне, Єрусалимі, Мецці й Медіні. Посприяла сходженню на османський престол свого сина Селіма II. Про неї написали книги, складали пісні та знімали фільми.

Спільні історичні дослідження

За словами Богдана Коноплястого, сьогодні українські дипломати в Туреччині сприяють дослідженням османських та українських архівів, що стосуються українсько-турецьких відносин.

За останній рік вже вдалося віднайти будівлю, де була розташована перша дипломатична місія УНР в Стамбулі, а також могилу діяча уряду УНР Володимира Мурського.

"Зараз проводиться робота щодо започаткування діяльності українсько-турецької комісії з проведення спільних історичних досліджень", - каже він.

Дипломат підкреслив, що для українських дипломатів у Стамбулі пошук історичних цікавинок став уже свого роду хобі.

"Це і не дивно, адже Туреччина надзвичайно багата на історичні та культурі пазли. Україна також багата на документальні та історичні пам'ятки, пов`язані з Туреччиною. Сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо відкрити для себе багато досі невідомих сторінок нашої спільної історії", - сказав він.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.