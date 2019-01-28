Інтригу знято: Вакарчук розповів, чи піде в президенти

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Відомий музикант, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що не братиме участі у президентських виборах 2019 року.

Протягом майже півроку музикант ухилявся від прямої відповіді на питання чи планує балотуватись на посаду президента України.

А у понеділок Святослав Вакарчук опублікував відеозвернення Facebook, у якому зняв інтригу.

"Офіційно заявляю, я, Святослав Вакарчук, не братиму участь в президентських виборах 2019 року", - сказав музикант.

За його словами, "в джинсах" він може зробити більше для країни, ніж "вдягнувши краватку".

Музикант подякував тим, хто протягом року цікавився тим, чи буде він балотуватись.

"Дозвольте подякувати усім, хто мені довіряє - для мене це справді велика честь. І я обіцяю - таку довіру обов'язково виправдаю", - сказав він.

Він додав, що спілкуючись з людьми, відчуває "їх розчарування і зневіру".

Наступна зупинка у парламенті?

Музикант прямо не сказав, проте натякнув на те, що може взяти участь у парламентських виборах.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У 2007 році Вакарчук пройшов до Верховної Ради у складі "Нашої України - Народної самооборони", але за рік склав мандат

"Разом з моєю командою, я працюватиму над тим, щоб проєвропейські сили перемогли", - сказав пан Вакарчук.

"Я працюватиму над тим, щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів - людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси - понад усе".

Святослав Вакарчук вже був депутатом. Восени 2007 року він пройшов до парламенту за списком "Нашої України - Народної самооборони".

У Верховній Раді пан Вакарчук входив до складу комітету з питань свободи слова а інформації. За час роботи він не вносив законопроектів, але запропонував дві правки.

Через рік, у грудні 2008 року, Святослав Вакарчук склав депутатські повноваження.

Тоді він заявив, що отримав важливий досвід. але "політична боротьба стала самодостатньою, вона фактично втратила якусь ціль та стала боротьбою заради боротьби".

Пан Вакарчук також додав, що життя держави тоді звелося до "безжальної сутички за владу".

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