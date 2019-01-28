Претендент на Оскар? Чорна пантера отримала приз Гільдії кіноакторів

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Люпіта Ніонго та Чедвік Боузман радіють нагороді за лаштунками

Фільм про супергероя "Чорна пантера" здобув головний приз американської Гільдії кіноакторів.

25-та церемонія вручення премії відбулася в Лос-Анджелесі.

Суперниками "Чорної пантери" були "Богемна рапсодія", "Чорний куклукскланівець", "Народження зірки" та "Шалені багатії".

Гільдія обирає не найкращий фільм, а найкращий акторський склад. Це найпрестижніша нагорода кінопремії.

Премія принесла розчарування для Бредлі Купера, чий фільм "Народження зірки", попри чотири номінації, не здобув жодної нагороди.

Премію Гільдії кіноакторів за найкращу жіночу роль отримала Гленн Клоуз, яка зіграла у фільмі "Дружина", повторивши свій успіх на "Золотому глобусі".

Копирайт изображения REUTERS Image caption Гленн Клоуз радіє нагороді. Чи отримає вона тепер "Оскар", на який номінована вже всьоме?

Рамі Малек, який зіграв Фредді Мерк'юрі у "Богемній рапсодії", здобув нагороду за найкращу чоловічу роль.

Серіал "Дивовижна місіс Мейзел" зібрав врожай нагород у категорії комедійних серіалів, здобувши приз на найкращий акторський склад. Призи отримали також виконавиця головної ролі Рейчел Броснаген та її колега по серіалу Тоні Шалуб.

Найкращим акторським складом телевізійної драми визнали учасників телепроекту "Це ми".

Передвісник "Оскара"?

Вважається, що премія гільдії є передвісником "Оскара", оскільки члени гільдії широко представлені в Американській академії кіномистецтв. Тож тепер "Чорну пантеру" вважають серйозним претендентом на головну кінопремію.

Проте минулого року головний приз гільдії отримала стрічка "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", а "Оскар" за найкращий фільм здобув фільм "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо.

Цього фільму не було навіть серед номінантів призу Гільдії кіноакторів.

Цьогорічна церемонія вручення премії "Оскар" пройде 24 лютого в Лос-Анджелесі.

Серед номінантів у категорії "Найкращий фільм": "Чорна пантера", "Чорний куклукскланівець", "Богемна рапсодія", "Фаворитка", "Народження зірки", "Рома", "Зелена книга" і "Влада".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.