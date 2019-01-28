Копирайт изображения AFP Image caption Польські ультраправі пройшли маршем крізь ворота Освенциму

Польська поліція попросила прокуратуру вивчити докази проти ультранаціоналістів, які пройшли маршем в Освенцимі на День пам'яті жертв Голокосту.

Прокуратура вивчатиме відеозапис, на якому група з 70-100 ультраправих з великими польськими прапорами йде територією нацистського концтабору в Освенцимі.

Очолював марш Пьотр Рибак, якого у 2015 році засудили за публічне спалення зображення, що символізувало єврея.

Нацисти вбили близько 1 млн євреїв та 150 тисяч поляків в Освенцимі.

В неділю в Освенцимі пройшло вшанування пам'яті жертв нацизму за участі євреїв, що вижили та польських урядовців.

Близько половини вбитих в Голокості євреїв були мешканцями Польщі. В Освенцимі також страчували багато інших жертв нацистської Німеччини, зокрема, радянських військовополонених та ромів.

Колосальна кількість загиблих була задокументована Меморіальним музеєм Голокосту США.

Марш ультраправих у неділю відбувся далеко від місця вшанування жертв.

Як повідомляється, це перший такий протест в Освенцимі.

Копирайт изображения AFP Image caption Польські ультраправі звинуватили євреїв в намаганні переробити історію Польщі, поклали квіти і співали польський національний гімн

Як повідомляє агентство Reuters, Рибак заявив своїм прихильникам: "Єврейський народ та Ізраїль роблять все, щоб змінити історію польської нації. Польські патріоти цього не можуть дозволити".

Поліцейські повідомили в Twitter, що проаналізували зібраний матеріал, "зокрема записи та фотографії зі зборів, проведених Пьотром Рибаком", і надіслали докази до районної прокуратури.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пьотр Рибак та його прихильники заявили, що в Освенцимі вшановують пам'ять лише євреїв, а не етнічних поляків, яких вбили в коцтаборі

Вони не надали деталей зібраних доказів.

Дослідження показують, що деякі поляки брали участь у Голокості, але багато інших поляків ризикували життям, щоб врятувати євреїв.

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