Польські ультраправі пройшли маршем в Освенцимі в День пам'яті жертв Голокосту
Польська поліція попросила прокуратуру вивчити докази проти ультранаціоналістів, які пройшли маршем в Освенцимі на День пам'яті жертв Голокосту.
Прокуратура вивчатиме відеозапис, на якому група з 70-100 ультраправих з великими польськими прапорами йде територією нацистського концтабору в Освенцимі.
Очолював марш Пьотр Рибак, якого у 2015 році засудили за публічне спалення зображення, що символізувало єврея.
Нацисти вбили близько 1 млн євреїв та 150 тисяч поляків в Освенцимі.
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В неділю в Освенцимі пройшло вшанування пам'яті жертв нацизму за участі євреїв, що вижили та польських урядовців.
Близько половини вбитих в Голокості євреїв були мешканцями Польщі. В Освенцимі також страчували багато інших жертв нацистської Німеччини, зокрема, радянських військовополонених та ромів.
Колосальна кількість загиблих була задокументована Меморіальним музеєм Голокосту США.
Марш ультраправих у неділю відбувся далеко від місця вшанування жертв.
Як повідомляється, це перший такий протест в Освенцимі.
Як повідомляє агентство Reuters, Рибак заявив своїм прихильникам: "Єврейський народ та Ізраїль роблять все, щоб змінити історію польської нації. Польські патріоти цього не можуть дозволити".
Поліцейські повідомили в Twitter, що проаналізували зібраний матеріал, "зокрема записи та фотографії зі зборів, проведених Пьотром Рибаком", і надіслали докази до районної прокуратури.
Вони не надали деталей зібраних доказів.
Дослідження показують, що деякі поляки брали участь у Голокості, але багато інших поляків ризикували життям, щоб врятувати євреїв.
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