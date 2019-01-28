У США професорка вимагала від студентів говорити англійською. Її покарали

Копирайт изображения Duke University Image caption Студенти курсу біостатистики (на фото) були обурені вимогою говорити англійською

Запрошену професорку Дюкського університету в США понизили на посаді через те, що вона попросила студентів говорити англійською. Її лист, адресований студентам з Китаю, викликав обурення в соцмережах.

Професорка втратила посаду куратора навчальних програм з біостатистики. Дюкський університет в Північній Кароліні офіційно вибачився.

Меган Нілі, кураторка курсу з біостатистики, у своїй розсилці студентам поскаржилася на двох учнів медичного факультету, які дуже голосно розмовляли китайською в громадських приміщеннях.

Лист Нілі не містив расистських висловлювань. Вона говорила про двох своїх колег, які нібито почули студентів і хотіли записати їхні імена, щоб уникати роботи з ними над проектами. Таким чином, небажання говорити англійською "може мати непередбачені наслідки" для них самих, писала Нілі.

Розмовляти мовою, яку розуміють не всі студенти факультету - нечемно, оскільки іншим це може здатися образливим, вважає Нілі.

"Будь ласка, намагайтеся звести ці небажані наслідки до мінімуму, коли вирішуєте розмовляти в цій будівлі китайською", - написала вона.

Колеги Нілі, за її словами, "були розчаровані тим, що ці студенти не скористалися можливістю поліпшити свою англійську". "Я закликаю вас користуватися виключно англійською мовою, весь час поки ви перебуваєте в будівлі факультету або в будь-якому іншому професійному середовищі", - написала професорка.

Скріншоти листа Нілі потрапили спочатку в студентську газету, а потім розійшлися по англомовних та китайських соцмережах. Професорці дорікали в нечутливості та расизмі, а її неназваних колег - в упередженому ставленні до студентів з Китаю.

Учнів особливо стурбувала заява, що професори можуть обирати студентів для проектів на основі того, як ті поводяться.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лист професорки Дюкського університету викликав хвилю обурення та обговорення в соцмережах

Група студентів створила петицію з проханням перевірити заяви пані Нілі. Станом на неділю під цим проханням підписалися дві тисячі осіб, зокрема студенти інших університетів.

У китайському аналозі Twitter Weibo поширився хештег "в Дюкському університеті заборонили китайську". Користувачі поширюють особисті дані Нілі, звинувачуючи її в расизмі.

Однак багато студентів університету, які приїхали в США з Китаю, сказали BBC, що підтримують професорку і расисткою її не вважають.

Деякі згодні з тим, що гучні розмови іншими мовами можуть турбувати англомовних студентів.

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