Шістьох дітей у Танзанії вбили заради частин тіла
На південному заході Танзанії вбили шістьох дітей, в них відрізали вуха та вирвали зуби, повідомляє місцева влада.
У тіл деяких дітей, віком від двох до дев'яти років, також не вистачає кінцівок.
"Це все через забобони, багато людей вірять, що їм допоможе чаклунство", - розповіла чиновниця з району Нджомбе Рута Мсафірі.
Поліція затримала одного підозрюваного, який був близьким родичем трьох дітей, що належали до однієї родини.
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З початку грудня в районі Нджомбе зникло загалом десятеро дітей. Чотирьох знайшли живими.
Як повідомляють ЗМІ, знахарі в регіоні розповідають людям, що частини людського тіла мають особливі властивості і можуть принести їм багатство та удачу.
"Ми закликаємо всіх батьків та опікунів бути напоготові та вчити дітей як визначати мотиви тих, хто перебуває біля них", - розповіла чиновниця BBC.
Дітей забрали з власних домівок вночі, коли їхні батьки торгували на ринку.
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