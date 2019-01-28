Шістьох дітей у Танзанії вбили заради частин тіла

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На південному заході Танзанії вбили шістьох дітей, в них відрізали вуха та вирвали зуби, повідомляє місцева влада.

У тіл деяких дітей, віком від двох до дев'яти років, також не вистачає кінцівок.

"Це все через забобони, багато людей вірять, що їм допоможе чаклунство", - розповіла чиновниця з району Нджомбе Рута Мсафірі.

Поліція затримала одного підозрюваного, який був близьким родичем трьох дітей, що належали до однієї родини.

З початку грудня в районі Нджомбе зникло загалом десятеро дітей. Чотирьох знайшли живими.

Як повідомляють ЗМІ, знахарі в регіоні розповідають людям, що частини людського тіла мають особливі властивості і можуть принести їм багатство та удачу.

"Ми закликаємо всіх батьків та опікунів бути напоготові та вчити дітей як визначати мотиви тих, хто перебуває біля них", - розповіла чиновниця BBC.

Дітей забрали з власних домівок вночі, коли їхні батьки торгували на ринку.

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