Гравець "Шахтаря" та збірної України перейшов у російський "Зеніт"

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Гравець футбольного клубу "Шахтар" та збірної України Ярослав Ракицький перейшов до складу російського футбольного клубу "Зеніт".

"Футбольні клуби "Зеніт" і "Шахтар" досягли угоди про перехід центрального захисника до складу синьо-біло-блакитних. Угода з футболістом розрахована на 3,5 роки", - йдеться у повідомленні російського клубу.

На сайті російського клубу розміщена фотографія Ярослава Ракицького у синій футболці з написом "Газпром".

Інформацію про перехід в російський клуб підтверджують і на сайті ФК "Шахтар".

"Ярослав є одним з найвідоміших вихованців Академії "гірників". ФК "Шахтар" дякує Ярославу Ракицькому за роки, проведені в команді, за професіоналізм, за яскраву і пристрасну гру, за його "помаранчево-чорне" серце", - йдеться у повідомленні.

В ФК Шахтар зазначають, що Ярослав Ракицький зіграв за клуб 326 матчів і забив 14 м'ячів, сім разів ставав чемпіоном України, виграв 6 Кубків і 6 суперкубків України.

З 2009 року Ярослав Ракицький є гравцем збірної України і забив за національну команду кілька м'ячів. Він виступав на чемпіонатах Європи з футболу в 2012 та 2016 роках.