Віталія Кличка шпиталізували в Австрії - ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images

Мер Києва Віталій Кличко знаходиться на обстеженні в клініці в австрійському місті Санкт-Йоганн-ін-Тіроль. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на речницю мера Оксану Зінов'єву.

За її словами, 26 січня Кличка доставили у клініку зі швейцарського Давоса, де проходив Всесвітній економічний форум.

"Віталій Кличко проходить обстеження і реабілітацію в Австрії. У нього загострення наслідків старої травми спини", - повідомила пані Зінов'єва.

Вона зазначила, що травма не пов'язана з прогулянкою на лижах. "Деталі мені не відомі. Хірургічних втручань не було", - сказала вона.

Речниця мера не повідомила про дату повернення мера до своїх обов'язків, але додала, що він відклав робочий візит в Осло.

Про шпиталізацію мера в австрійському місті повідомляє й видання LB.ua.

Видання зазначає, що пан Кличко, імовірно, не зможе бути присутнім на Форумі Петра Порошенка 29 січня, щоб підтримати його висування в президенти.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.