Віталія Кличка шпиталізували в Австрії - ЗМІ
Мер Києва Віталій Кличко знаходиться на обстеженні в клініці в австрійському місті Санкт-Йоганн-ін-Тіроль. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на речницю мера Оксану Зінов'єву.
За її словами, 26 січня Кличка доставили у клініку зі швейцарського Давоса, де проходив Всесвітній економічний форум.
"Віталій Кличко проходить обстеження і реабілітацію в Австрії. У нього загострення наслідків старої травми спини", - повідомила пані Зінов'єва.
Вона зазначила, що травма не пов'язана з прогулянкою на лижах. "Деталі мені не відомі. Хірургічних втручань не було", - сказала вона.
Речниця мера не повідомила про дату повернення мера до своїх обов'язків, але додала, що він відклав робочий візит в Осло.
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Про шпиталізацію мера в австрійському місті повідомляє й видання LB.ua.
Видання зазначає, що пан Кличко, імовірно, не зможе бути присутнім на Форумі Петра Порошенка 29 січня, щоб підтримати його висування в президенти.
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