“Сподіваюсь, у збірній його не буде”: соцмережі не в захваті від переходу Ракицького

Копирайт изображения ФК "Зеніт"

Напередодні стало відомо, що гравець футбольного клубу "Шахтар" та збірної України Ярослав Ракицький перейшов до російського футбольного клубу "Зеніт". І ось, що про це думають користувачі соцмереж.

Чутки про можливий переїзд футболіста до Росії з'явилися ще в середині місяця - відтоді ЗМІ писали, що офіційне підписання контракту - лише питання часу.

Сума, яку клуб з Санкт-Петербурга заплатив "гірнякам" за Ракицького, не розголошується, проте профільні видання повідомляють, що може йтися про 13,7 мільйона доларів. Угода розрахована на 3,5 роки.

"Законів він не порушував"

Переїзд українського гравця до Росії, як і можна було б очікувати, у багатьох викликав бурхливу реакцію.

Проте репутація в Ракицького серед українських вболівальників і до цього була не найкращою. Його зокрема критикували за невиконання гімну під час матчів національної збірної і підозрювали у симпатіях до так званої "ДНР". Коментуючи перехід футболіста до "Зеніта", численні інтернет-користувачі не забували про це нагадати.

Багато хто переїзд Ракицького до "Росії" сприймає не інакше як зраду і висловлює сподівання на те, що до збірної його більше не запросять.

"Сподіваюсь, у збірній його більше не буде", - пише один з користувачів Facebook.

Висловився про трансфер і народний депутат Борислав Береза. "Не хочу бачити його в нашій збірній, поки за російські гроші, російської зброєю вбивають українців на Донбасі".

"Якщо він вважає, що може грати в Пітері і розважати росіян, поки в Росії сидять Сенцов і Карпюк, поки в заручниках тримають наших моряків, поки кримьских татар хапають в анексованому Криму і кидають у застінки ФСБ, [...] це аморальний вибір".

Користувач Олексій Василенко, говорячи про перехід Ракицького, згадує й Анатолоія Тимощука - ще одного українця, який отримує зарплатню в "Зеніті". Тимощук працює асистентом головного тренера санкт-петербурзького клубу.

"Жодних оцінок я його вчинку давати не буду. Законів він не порушував і взагалі, людина у своєму праві. Просто нагадаю, що це гравець збірної України. Тому коли вам вчергове втиратимуть, що вони там на полі/стадіоні/корті/рингу/басейні честь країни захищають, згадайте про Ракицького. Чи про Тимощука. І тим білше, не повторюйте цю маячню самі".

"Плювок в обличчя"

"Перехід в "Зеніт" - це відвертий плювок в обличчя всім українцям, - пише користувач Андрій Тимофіюк. - Якщо після цього він ще раз одягне футболку збірної Україїни чи будь-якого іншого футбольного клубу - значить, у поціновувачів футболу в Україні немає відчуття власної гідності".

Журналіст Айдер Муждабаєв розкритикував не лише перехід Ракицького, а й сканадал навколо відмови двох українських тенісисток - Еліни Світоліної і Даяни Ястремської - виступати за збірну України у кількох найближчих поєдинках. В Федерацій тенісу України повідомляли, що причина відмови - фінансові умови, які не влаштували спортсменок.

"День приніс одразу два подарунки від українських спортсменів, яких багато хто добровільно наділяє якостями "патріотів" [...]. Гравець збірної України з футболу поїхав грати за улюблену команду російського фюрера, а тенісистки збірної відмовились захищати честь прапора через не надто об'ємне бабло", - пише Муждабаєв.

"Все правильно зробив"

Втім, деякі користувачі підтримали футболіста і порадили йому спокійно реагувати на критику.

"Удачі. Чекаємо на Донбас-арені. Не звертай уваги на злопихання липових патріотів", - написав один з користувачів Facebook.

"Все правильно зробив, - коментує перехід Ракицького інший користувач. - Треба думати про футбол і про кар'єру в його віці. А не про те, що в черговий раз "патріотисти" зупинять клубний автобус і будуть тобі розповідати, як треба батьківщину любити".

В керівництві "Шахтаря" Ракицькому, який зіграв за "гірняків" 326 матчів і допоміг їм завоювати 19 трофеїв, подякували і побажали успіхів у майбутній кар'єрі.

"Ярослав, дякую тобі за все, що ти зробив для "Шахтаря", - написав гендиректор клубу Сергій Палкін. - Дякую за твій характер, за твої емоції і вірність, за всі перемоги і ті прекрасні моменти, які ми пережили разом".

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