Ані за ласощі, ані заради амбіцій. Вакарчук - про підтримку іншого кандидата

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Відомий музикант, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що виключає підтримку когось на президентських виборах 2019 року через "політичні "ласощі", через персональні амбіції чи дивіденди".

Музикант не відповів однозначно на питання про можливу підтримку когось з інших мотивів.

"Коли йде мова про велику мету, про справжні зміни, багато речей, які приводять до цих справжніх змін, можливі. Але я виключаю сам факт того, що я міг би через якісь політичні "ласощі", через якісь персональні амбіції або дивіденди, я виключаю, що я готовий був би навіть починати розмову про підтримку чи не підтримку", - сказав він в ефірі телеканалу ZIK.

Пан Вакарчук додав, що це "не питання власних інтересів, не питання, що буде з тобою, чи кому ти допоможеш".

"На кону значно більше - доля держави", - сказав він.

При цьому музикант зазначив, що президентські вибори потрібно розглядати в комплексі з парламентськими.

За його словами, сьогодні важливо дати можливість виборцю "зробити усвідомлений вибір, а потім можливість його захистити".

У понеділок пан Вакарчук у Facebook опублікував відеозвернення, у якому заявив, що не буде балотуватись на посаду президента України у 2019 році.

Цим він зняв майже піврічну інтригу, коли він уникав прямої відповіді на це питання.

За його словами, "в джинсах" він може зробити більше для України, ніж "вдягнувши краватку".

При цьому музикант зазначив, що разом з його командою працюватиме "над тим, щоб проєвропейські сили перемогли".

"Я працюватиму над тим, щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів - людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси - понад усе".

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