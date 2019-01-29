Рейтинг сприйняття корупції: Україна вже вище, але досі відстає від сусідів

Копирайт изображения Getty Images Image caption З 2013 року Україна демонструє прогрес у боротьбі з корупцією, але Transparency International Україна вважає, що він недостатній

За рік Україна піднялася на 10 позицій у рейтингу "Індекс сприйняття корупції", посівши 120-е місце серед 180 країн. Серед сусідів гірші показники тільки у Росії.

Дослідження сприйняття корупції щороку оприлюднює міжнародна антикорупційна організація Transparency International.

За результатами 2018 року, Україна має 32 бали зі 100 максимально можливих, що на 2 бали більше, ніж у 2017 році.

Чому піднялася?

За даними організації, ріст показників України відбувся, зокрема завдяки позитивній оцінці ситуації з боку бізнесу.

Transparency International Україна відзначає, що позитивний вплив справило запровадження процедури автоматичного відшкодування податку на додану вартість, розширення сфер роботи системи ProZorro та діяльність інституту бізнес-омбудсмена.

Перше місце світового рейтингу займає Данія з 88 балами, друге - Нова Зеландія з 87 балами, третє - Фінляндія з 85 балами. Найгірший показник у Сомалі - 10 балів.

Серед сусідніх з Україною країн, найвищу, 36 сходинку, займає Польща з 60 балами, найнижчу - Росія, яка посіла 138 сходинку з 28 балами. Білорусь займає 70 місце з 44 балами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мінімальна оцінка у 0 балів означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна - 100 балів - корупція майже відсутня в житті суспільства

"Наздоганяти Польщу доведеться не одне десятиліття"

Виконавчий директор Transparency International Україна Андрій Боровик вважає, що такий результат "не відповідає задекларованим нашою країною прагненням до швидкої євроінтеграції, реформ та очищення від корупції всіх сфер життя".

За його словами, "якщо ситуація з корупцією в Україні продовжить змінюватися такими темпами, то наздоганяти ту ж таки Польщу доведеться не одне десятиліття".

Він закликав владу та громадянське суспільство подвоїти зусилля по боротьбі з корупцією.

Ось, що Transparency International рекомендувала Україні 2019 року:

Перезапустити НАЗК

Впровадити належну автоматичну перевірку декларацій та моніторинг рівня життя декларантів

Забезпечити ефективну роботу реєстру бенефіціарів

Продовжити реформу публічних закупівель

Корпоратизувати та приватизувати держпідприємства

Посилити контроль за фінансуванням політичних партій.

Тим часом, Китай за рік втратив у рейтингу 10 сходинок і зайняв 87 місце.

У цій країні за корупцію, яка завдала державі збитків на суму понад 460 тисяч доларів, злочинцю загрожує смертна кара.

Індекс сприйняття корупції - показник, який з 1995 року розраховується Transparency International на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів (для України - 9 джерел).

Сама організація відзначає, що ключовим показником індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу.

Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.

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