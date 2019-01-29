"Геть від Москви!" Порошенко оголосив про похід на другий термін

Чинний президент України Петро Порошенко офіційно заявив про своє бажання балотуватись на другий термін.

Про це він сказав у вівторок на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом".

"Почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими й прийдешніми поколіннями спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України", - заявив Порошенко під час форуму.

"Прошу у виборців мандату на те, щоби гарантувати незворотність європейської та євроатлантичної інтеграції, гарантувати незворотність нашої незалежності".

Він сказав, що йде у президенти, аби "завершити побудову сильної успішної держави, здатної забезпечити порядок, добробут і безпеку кожного українця".

"Холодний мир" з Росією

Говорячи про стосунки з Росією Петро Порошенко зазначив, що "нам потрібен мир з Росією. Холодний, але мир. Люди втомилися від війни".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Порошенко заявив, що мир з Росією можливий тільки після її визнання права України "йти своїм шляхом"

"На цій болісній емоції невтомно грає російська пропаганда та її підбріхувачі в Україні", - сказав він.

Порошенко додав, що "ворог прийшов по всю Україну", а не для того, аби захопити частину її території.

"Мир - це визнання Москвою нашого права йти своїм шляхом... І цей шлях - геть від Москви!", - сказав президент.

Членство в ЄС і НАТО

За його словами, до 2024 року Україна подасть заявку на членство в Європейському Союзі, а також отримає План дій щодо членства в НАТО.

Участь у форумі взяли прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та спікер Верховної Ради Андрій Парубій, представники духовенства, колишній президент Віктор Ющенко.

"Я прийняв рішення і підтримую рішення президента висунути свою кандидатуру на другий термін", - сказав Володимир Гройсман на форумі.

За словами голови Верховної Ради, зараз йдеться не про "висунення достойного кандидата", а про незворотність руху України до ЄС і НАТО.

Image caption На початку форуму учасникам продемонстрували відео, у якому говорили, що 2019 рік - це "рік, коли в Україні переможе або Порошенко, або Путін

Також у залі були члени уряду, найвище військове керівництво, голови областей та районів, громадські діячі, ветерани АТО та діячі культури.

На початку форуму учасникам продемонстрували фільм, у якому говорили, що 2019 рік - це "рік, коли в Україні переможе або Порошенко, або Путін".

Перед виступом Петра Порошенка на екрані був слоган: "Проголосувати за Порошенка - зберегти державу".

Форум без Вакарчука, але з Епіфанієм

28 січня музикант та громадський діяч Святослав Вакарчук заявив, що не буде балотуватись на посаду президента у 2019 році, проте працюватиме "над тим, щоб проєвропейські сили перемогли".

Того ж вечора в інтерв'ю телеканаду ZIK він однозначно не спростував можливість підтримки когось із кандидатів.

За даними BBC News Україна, Порошенко вів переговори зі Святославом Вакарчуком про підтримку під час другого походу в президенти.

Але ці переговори завершилися нічим, бо Вакарчук відмовився підтримувати когось на цих виборах.

Прийшов на форум нещодавно обраний предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній

Image caption На форумі, де Порошенко оголосив, що знову йде в президенти, був присутній предстоятель Православної церкви України Епіфаній

Прийшов на форум народний депутат Дмитро Ярош, проте він повідомив, що підтримує на виборах Руслана Кошулинського, а на форум прийшов у якості гостя.

Джерела з оточення президента повідомили BBC News Україна, що форум Петро Порошенко організував власним коштом.

Всього у форумі взяло участь понад 3 000 людей.

Другий термін

За історію України двічі посаду президента обіймав тільки Леонід Кучма, решта голів держави виконували свої повноваження один термін.

53-річний Петро Порошенко - мільярдер, чотири рази був депутатом Верховної Ради, був міністром закордонних справ (2009-2010 роки), міністром економічного розвитку та торгівлі (2012 рік).

У 2014 році Петро Порошенко як самовисуванець переміг на виборах президента України.

Тепер Порошенко має подати документи до Центральної виборчої комісії для офіційної реєстрації кандидатом.

Останній день реєстрації у ЦВК - 8 лютого 2019 року. Застава для охочих позмагатись за крісло президента України складатиме 2,5 мільйона гривень.

Проводити агітацію можна одразу після реєстрації.

Перший тур голосування відбудеться 31 березня, а якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів, то другий тур має пройти 21 квітня.

Інавгурація новообраного президента України має відбутись не пізніше 3 червня 2019 року.

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