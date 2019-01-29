Гриценко розповів, чи пропонували йому очолити Міноборони чи Генштаб 2014 року

Копирайт изображения УНІАН Image caption Анатолій Гриценко очолював Міністерство оборони у 2005-2007 роках, однак пропозицій очолити його знову у 2014 році йому не надходило, запевняє політик

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко прокоментував BBC News Україна слова генпрокурора Юрія Луценка про те, що йому - Гриценку - у 2014 році нібито пропонували очолити Міністерство оборони або Генштаб ЗСУ, однак він відмовився.

"Генпрокурор Юрій Віталійович Луценко бреше. Таких пропозицій мені не надходило", - заявив Анатолій Гриценко.

"Я відповідальна людина, і коли країні важко, то це не питання амбіцій. Якби була пропозиція очолити Міністерство оборони мені, а не Гелетею, то, очевидно, я прийняв би її. Але її не було", - запевнив Анатолій Гриценко.

А щодо пропозиції очолити Генштаб, то він назвав її "нереалістичною".

"Начальник Генштабу - це старший військовий начальник, головнокомандувач військових сил. Людина, яка володіє питаннями тактики і стратегії, знає взаємодію всіх видів збройних сил, вміє планувати операції. Я не хочу надувати щоки - я цього не вмію. Я не командував корпусами чи арміями", - пояснив пан Гриценко.

Відмовився "на моїх очах"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Юрій Луценко та Анатолій Гриценко, 2007 рік

У нещодавньому інтерв'ю виданню "Гордон" генеральний прокурор Юрій Луценко на питання про те, чи бачить він можливим президентом Анатолія Гриценка, відзначив:

"Ні не бачу. Я вважаю, що людина, яка на моїх очах відмовилася обійняти посаду міністра оборони, начальника Генштабу або керівника інших силових структур після перемоги Порошенка, не може претендувати на те, щоб стати верховним головнокомандувачем".

На уточнення, чи справді Юрій Луценко був очевидцем відмови, генпрокурор відповів ствердно: "Так точно".

Сам Гриценко у коментарі BBC News Україна факт такої зустрічі за участі Луценка також заперечив: "Ми з ним не зустрічалися".

Повний текст інтерв'ю кандидата у президенти Анатолія Гриценка читайте згодом на BBC News Україна.