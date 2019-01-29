Невдалий похід на роботу: жінка застрягла в ліфті на три дні

Копирайт изображения Google Maps Image caption 53-річна жінка провела у ліфті усі вихідні

У Нью-Йорку жінка застрягла у ліфті в будинку свого роботодавця-мільярдера і провела там усі вихідні, повідомляють місцеві чиновники.

53-річна Марітес Форталіза зайшла до ліфту в будинку банкіра Воррена Стівенса ввечері у п'ятницю, а врятували її звідти лише зранку в понеділок, коли о 10 ранку рятувальники приїхали на терміновий виклик і змогли відкрити двері.

Наразі пані Форталіза перебуває у лікарні.

Агенція Associated Press цитує заяву родини Стівенсів, у якій йдеться, що пані Форталіза зневоднена, але у стабільному стані.

За їхніми словами, вони вважали жінку "членом своєї сім'ї і дуже її цінували", і представник родини поїхав разом із нею до лікарні.

Пан Стівенс - голова інвестиційного банку Stephens Inc, що розташований у місті Літл-Рок у штаті Арканзас.

За словами чиновників, пані Форталіза застрягла у ліфті між другим та третім поверхом будинку, що знаходиться на Мангеттені поруч із Центральним парком.

Вочевидь, ані родини Стівенсів, ані інших людей у будинку протягом вихідних не було.

Наразі відбувається розслідування інциденту.

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