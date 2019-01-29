FaceTime міг підслуховувати. Що робити, поки Apple виправляє баг

Копирайт изображения Getty Images

Apple пообіцяла виправити баг у FaceTime, який дозволяв чути звук і бачити відео з пристрою співрозмовника навіть у тому випадку, якщо він не взяв слухавку.

В Apple вже підтвердили, що проблема їм відома. Виправити баг обіцяють до кінця тижня. Поки що компанія повністю відключила функцію групових дзвінків у FaceTime.

Про виявлену вразливість першими написало видання 9to5Mac. В матеріалі йшлося, що баг виявляє себе у тому випадку, коли обидва пристрої працюють на операційних системах iOS починаючи з версії 12.1.

Вразливість дозволяла отримати доступ до мікрофона і камери пристрою, на який здійснювався дзвінок. Для цього було достатньо під час набору додати до розмови свій власний номер.

У такому випадку можна було чути звук з іншого пристрою, навіть якщо його власник не відповів і не відхилив вхідний виклик.

Крім того, якщо людина, якій телефонують, відхиляла дзвінок натисканням на кнопку живлення, то співрозмовнику відправлялося відео з фронтальної камери.

Одразу після публікації матеріалу 9to5Mac у соцмережах почалося жваве обговорення матеріалу 9to5Mac. Висловився виконавчий директор Twitter Джек Дорсі, який порадив Apple тимчасово вимкнути функцію групових дзвінків у FaceTime.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Те, що відбувається на вашому iPhone, лишається на вашому iPhone"

Таку ж пораду користувачам дав губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. "Цей баг FaceTime - кричуще порушення приватності, яке ставить жителів штату Нью-Йорк під загрозу", - заявив він.

"Тут, у Нью-Йорку, ми ставимося до прав споживачів дуже серйозно, я глибоко стурбований цією безвідповідальною проблемою, яку можуть використати в недобросовісних цілях", - додав пан Куомо.

З огляду на скандал, багато хто з іронією згадав про схильність Apple акцентувати увагу на безпечності своїх пристроїв.

Під час виставки електроніки CES, яка проходила у Лас-Вегасі, на одній з будівель міста Apple розмістила величезний банер зі словами "Те, що відбувається на вашому iPhone, лишається на вашому iPhone".

Як вимкнути FaceTime?

Якщо запевнень Apple вам недостатньо, і ви хотіли б вимкунути FaceTime на вашому пристрої вручну, то ось, що варто робити.

На вашому iPhone зайдіть у "Налаштування"

Прокручуйте екран вниз, поки не знайдете розділ FaceTime

Вимкніть перемикач так, аби замість зеленого він став сірим

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.