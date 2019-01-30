Apple може знизити ціни на iPhone, але не всюди

Копирайт изображения Getty Images Image caption Світовий ринок смартфонів скорочується

Бос американського технологічного гіганта Apple Тім Кук натякнув, що компанія може знизити ціни на iPhone в деяких регіонах для збільшення продажів.

Дохід від продажу iPhone, який складає більшу частину прибутку компанії, в останній фінансовий квартал впав на 15%.

Загальний прибуток Apple знизився на 5% у порівнянні з минулим роком і склав приблизно 84,3 мільярда доларів.

Падіння продажів було очікуваним, після того, як технологічний гігант попередив інвесторів на початку січня, що дохід компанії буде нижче того, на який розраховували раніше.

Однією з причин падіння продажів компанія вважає економічний спад у Китаї.

Також Тім Кук сказав, що клієнтів можуть відлякувати високі ціни на продукцію Apple.

Він сказав, що сильний долар, який робить її продукцію порівняно дорожчою, завдав шкоди продажам компанії на ринках, що розвиваються.

Пан Кук додав, що технологічний гігант почав у цьому місяці переоцінку своїх телефонів, аби захистити клієнтів від впливу коливань валют.

Однак, керівництво компанії очікує продовження труднощів з продажами.

Apple планує отримати дохід за перші три місяці 2019 року в розмірі 55-59 мільярдів доларів, що означатиме падіння принаймні на 3,4% в річному обчисленні.

Проблеми Apple не є унікальними. Глобальні продажі смартфонів скоротилися на 5% у 2018 році, згідно з даними аналітичної компанії Canalys.

Image caption Доля ринку телефонів у Китаю за брендами. Джерела: Bloomberg, Counterpoint Research

Ціна акцій технологічного гіганта впала приблизно на третину з жовтня, на тлі занепокоєння інвесторів, що зацікавленість покупця в iPhone стає слабшою.

Побоювання посилилися після того, як компанія заявила, що перестане повідомляти про кількість iPhone, iPad і Mac, які вона продає щоквартально.

Завдяки тому, що труднощі Apple виявились все ж не такими катастрофічними, як очікували інвестори, акції компанії у вівторок зросли у ціні на 4%.

Квартальний прибуток компанії від продажів впав на більш ніж 25% у регіоні Великого Китаю, який включає Гонконг і Тайвань, у порівнянні з попереднім роком.

У Європі обсяг продажів також знизився приблизно на 3%.

Але в Північній та Південній Америках - найбільшому регіоні фірми - продажі зросли майже на 5%.

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