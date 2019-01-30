Уряд зменшив норми газу. За "завищеними" платіжками платити не потрібно

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Кабінет міністрів України відновив знижені норми споживання газу для населення для тих домогосподарств, які не мають лічильників. Тепер норма складатиме 3,29 кубічного метра на людину.

Це стало відповіддю уряду на грудневе рішення Верховного суду, яким він скасував декілька постанов Кабміну про зменшення норм споживання газу.

Таким чином, згідно з рішенням суду, домогосподарства без лічильників мали платити за 9,8 куба на одну особу в місяць, хоча раніше норма складала 3,3 куба.

У січні громадяни почали отримувати платіжки від облгазів, які були фактично утричі більшими, ніж раніше.

Підвищення норм, а відповідно і платіжок викликало обурення у громадян і активно обговорювалось.

Міністр соціальної політики Андрій Рева навіть закликав громадян не платити за новими нормами.

Аналогічний заклик сьогодні повторив і прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході засідання уряду.

"Звертаюсь до всіх українців, за завищеними нормами нікому нічого не платіть", - сказав він.

Копирайт изображения SSPL/Getty Images Image caption Після рішення суду споживачі почали отримувати платіжки з заборгованістю

Водночас прем'єр рекомендував українцям платити "тільки те, що фактично споживаєте, або по тим нормам, які працювали декілька років до того як скасував їх суд".

У "Нафтогазі" раніше критично оцінювали рішення суду, але зазначали, що воно є чинним і громадяни мають платити на нових нормах.

Нові норми та облік газу

Сьогодні ж уряд "проблемні" норми скасував і запровадив нові.

"Було 3,3 кубічних метра на людину, чому людина має платити 9 кубів?... Ми повертаємось до норми, було 3,3, стане 3,29, тобто на 0,1 менше", - сказав прем'єр.

Згідно з текстом рішення, яке є у розпорядженні BBC News Україна, уряд встановив, що з 9 серпня 2018 року діють наступні тарифи для споживачів газу без лічильників:

Для домогосподарств з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням - 3,29 кубометра

Для домогосподарств тільки з плитою - 5,39 кубометра

Для домогосподарств з плитою і газовим водонагрівачем 10,49 кубометра.

Голова Національної комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП) Оксана Кривенко оцінювала кількість господарств без лічильників газу станом на 1 січня 2019 року у 782 тисячі.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Кабмін рекомендував "Нафтогазу" безкоштовно встановлювати газові лічильники

Аби покращити ситуацію з обліком газу, уряд рекомендував "Нафтогазу" забезпечити "всіх громадян України безкоштовними лічильниками".

"Я хочу, щоби у максимально стислі терміни, наскільки це можливо, в кожному домогосподарстві України був газовий лічильник за рахунок "Нафтогазу", - сказав Володимир Гройсман.

Згідно з текстом постанови, забезпечити споживачів лічильниками "Нафтогаз" має спільно з облгазами.

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