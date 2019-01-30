До США прийшов аномальний холод. Обмороження можна отримати за 10 хвилин
Цього тижня до США прийшла аномально холодна погода, яку вже назвали морозом, який буває "раз у покоління". Метеорологи, пояснюють рідкісне для цієї місцевості погодне явище впливом полярних повітряних мас.
Прогнозують, що протягом наступних п'яти днів температура може опуститися до -30 градусів за Цельсієм на Середньому Заході США, а з врахуванням пронизливого вітру, відчуватиметься ще холодніше.
Як повідомляється, щонайменше п'ять чоловік загинули в декількох штатах внаслідок холодної погоди.
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Влада штату Айова порадила місцевим жителям за можливості не дихати глибоко і не розмовляти на вулиці.
У штатах Середнього Заходу США Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі оголошено надзвичайний стан. Аналогічно вчинили й в більш південних штатах, Алабамі та Міссісіпі.
Співробітник американської Національної метеорологічної служби Джон Гаган зазначив: "Подібна інтенсивність холодного повітря, я б сказав, трапляється раз в покоління".
Метеорологи попередили, що існує загроза отримати обмороження всього за 10 хвилин перебування на сильному морозі.
Пік екстремальних температур, як очікується, припаде на період з вівторка по четвер, коли в Чикаго може бути холодніше, ніж в Антарктиді.
Передбачається, що температура в цьому одному з найбільших міст США опуститься до -33 градусів, але через сильний вітер буде здаватися, що на вулиці мінус 46, попереджає влада.
Сильні снігопади очікують у Вісконсині (до 60 см) та Іллінойсі, а також у південних штатах Алабама і Джорджія.
Дональд Трамп і глобальне потепління
Президент США Дональд Трамп, відомий своїм небажанням визнавати, що глобальне потепління - результат діяльності людини, пожартував в Twitter, що саме зараз бракує глобального потепління.
"Що сталося з глобальним потеплінням? Швидше повертайся, ти нам так потрібне!" - написав він.
У свою чергу урядова організація Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США написало в Twitter, що зимові бурі - зовсім не показник відсутності глобального потепління.
На думку метеорологів, різке похолодання пов'язане з раптовим потеплінням в районі Північного полюса, викликаним теплим фронтом з Марокко.
Через це полярний вихор виявився порушеним, і маси холодного повітря змістилися на південь, розповів AP експерт з вивчення зимових бур Джуда Коен.
Провідні світові вчені вважають, що в результаті глобального потепління, викликаного діяльністю людини, зими у світі можуть стати більш суворими.
До чого призвело різке похолодання?
За інформацією поліції Чикаго, зафіксовано декілька випадків вуличних пограбувань заради верхнього одягу, коли людям погрожували вогнепальною зброєю.
Особливим попитом у грабіжників користуються пуховики фірми Canada Goose, вартість яких сягає 1 100 доларів.
Квитки на мюзикл "Гамільтон" продають вдвічі дешевше, ніж зазвичай - за 70 доларів, тому що люди не наважуються виходити на мороз.
У середу і четвер закриють зоопарк у Чикаго. Це лише четвертий подібний випадок за його 85-річну історію.
Організація з захисту прав тварин PETA закликала людей запускати тварин у приміщення.
У вівторок у США скасували понад 1 100 внутрішніх авіарейсів.
У штатах Середнього Заходу закрили тисячі шкіл і підприємств. У деяких містах відкрилися тимчасові центри обігріву.
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