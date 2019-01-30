До США прийшов аномальний холод. Обмороження можна отримати за 10 хвилин

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Цього тижня до США прийшла аномально холодна погода, яку вже назвали морозом, який буває "раз у покоління". Метеорологи, пояснюють рідкісне для цієї місцевості погодне явище впливом полярних повітряних мас.

Прогнозують, що протягом наступних п'яти днів температура може опуститися до -30 градусів за Цельсієм на Середньому Заході США, а з врахуванням пронизливого вітру, відчуватиметься ще холодніше.

Як повідомляється, щонайменше п'ять чоловік загинули в декількох штатах внаслідок холодної погоди.

Влада штату Айова порадила місцевим жителям за можливості не дихати глибоко і не розмовляти на вулиці.

У штатах Середнього Заходу США Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі оголошено надзвичайний стан. Аналогічно вчинили й в більш південних штатах, Алабамі та Міссісіпі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найсильніше, як очікується, морози вдарять по Чикаго

Співробітник американської Національної метеорологічної служби Джон Гаган зазначив: "Подібна інтенсивність холодного повітря, я б сказав, трапляється раз в покоління".

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Жителів Чикаго попросили приготуватись до "сильних і затяжних морозів"

Метеорологи попередили, що існує загроза отримати обмороження всього за 10 хвилин перебування на сильному морозі.

Пік екстремальних температур, як очікується, припаде на період з вівторка по четвер, коли в Чикаго може бути холодніше, ніж в Антарктиді.

Передбачається, що температура в цьому одному з найбільших міст США опуститься до -33 градусів, але через сильний вітер буде здаватися, що на вулиці мінус 46, попереджає влада.

Сильні снігопади очікують у Вісконсині (до 60 см) та Іллінойсі, а також у південних штатах Алабама і Джорджія.

Копирайт изображения AFP Image caption У деяких штатах оголосили надзвичайний стан

Дональд Трамп і глобальне потепління

Президент США Дональд Трамп, відомий своїм небажанням визнавати, що глобальне потепління - результат діяльності людини, пожартував в Twitter, що саме зараз бракує глобального потепління.

"Що сталося з глобальним потеплінням? Швидше повертайся, ти нам так потрібне!" - написав він.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 січня 2019 р.

У свою чергу урядова організація Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США написало в Twitter, що зимові бурі - зовсім не показник відсутності глобального потепління.

На думку метеорологів, різке похолодання пов'язане з раптовим потеплінням в районі Північного полюса, викликаним теплим фронтом з Марокко.

Через це полярний вихор виявився порушеним, і маси холодного повітря змістилися на південь, розповів AP експерт з вивчення зимових бур Джуда Коен.

Провідні світові вчені вважають, що в результаті глобального потепління, викликаного діяльністю людини, зими у світі можуть стати більш суворими.

До чого призвело різке похолодання?

За інформацією поліції Чикаго, зафіксовано декілька випадків вуличних пограбувань заради верхнього одягу, коли людям погрожували вогнепальною зброєю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Автомобілістам рекомендують брати з собою теплі речі та бути особливо обережними на дорогах

Особливим попитом у грабіжників користуються пуховики фірми Canada Goose, вартість яких сягає 1 100 доларів.

Квитки на мюзикл "Гамільтон" продають вдвічі дешевше, ніж зазвичай - за 70 доларів, тому що люди не наважуються виходити на мороз.

У середу і четвер закриють зоопарк у Чикаго. Це лише четвертий подібний випадок за його 85-річну історію.

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Організація з захисту прав тварин PETA закликала людей запускати тварин у приміщення.

У вівторок у США скасували понад 1 100 внутрішніх авіарейсів.

У штатах Середнього Заходу закрили тисячі шкіл і підприємств. У деяких містах відкрилися тимчасові центри обігріву.

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