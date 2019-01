Серіал "Друзі" вийшов на екрани 25 років тому, але досі найпопулярніший серед молоді

Копирайт изображения Getty Images

Американський серіал "Друзі" досі лишається найпопулярнішим телевізійним шоу серед молоді. Навіть попри те, що його останній епізод вийшов на екрани ще 15 років тому.

Про це свідчать результати дослідження смаків молодої аудиторії, проведеного у Великій Британії.

В опитуванні брали участь респонденти віком від 5 до 16 років. Тобто переважна більшість з них ще навіть не народилися, коли в період з 1994 по 2004 рік "Друзів" вперше показували на телебаченні.

Це не завадило їм обрати саме це телешоу в якості улюбленого.

Щоправда, сучасна молодь переглядає "Друзів" зовсім по-іншому, аніж їхні ровесники робили це 10 або 20 років тому.

Тепер улюблений серіал переважно дивляться за допомогою Netflix і смартфонів.

Залповий перегляд

Саундтрек серіалу називається "I'll be there for you": у молодої аудиторії телешоу дійсно завжди під рукою. Від першого до останнього епізоду воно доступне на стрімінгових сервісах.

4 з 5 опитаних зізнаються, що переважно переглядають серіал з екрана власного смартфона.

Копирайт изображения Getty Images

Дослідники припускають, що секрет успіху "Друзів" серед сучасної молоді - поєднання близьких їй тем і того, як саме вона звикла споживати телевізійний продукт.

"Дружба і стосунки, навколо яких будується сюжет серіалу, - це саме те, що хвилює підлітків, - кажуть автори звіту. - І сьогодні вони можуть насолоджуватися епізодами без зупинок: наступна серія автоматично починає програватися після попередньої".

Зафренджені, але самотні

В дослідженні також йдеться про те, що молодь продовжує все глибше занурюватися у цифрові технології: в середньому підлітки проводять у мережі три години на день.

40% регулярно підключені до мережі не лише вдома, а й коли перебувають на вулиці. 7 з 10 опитаних протягом останнього тижня принаймні раз переглядали шоу на Netflix.

Якщо говорити про найпопулярніші сайти серед молоді, то тут домінує Youtube. На другому місці - Snapchat. Популярність Facebook продовжує падати.

Копирайт изображения Getty Images

Чверть опитаних мають у своєму домі "розумних" голосових асистентів - на кшталт Amazon Alexa і Google Home.

Попри все це дослідники фіксують і ознаки втомленості молоді від інтернету.

Особливо це стосується вікової категорії 15-16 років: тільки троє з десяти опитаних хотіли б проводити в мережі більше часу.

Активне користування соцмережами асоціюється з втратою сну, втомленістю і самотністю.

"Сучасні діти набагато глибше під'єднані до мережі, ніж попередні покоління - навіть ніж кілька років тому. Проте разом з тим як нарощуються онлайн-зв'язки нарощуються, все більше дітей відчувають себе самотніми та ізольованими", - каже один з авторів дослідження Саймон Леджетт.

"Вони проводять багато часу наодинці у своїх кімнатах, спостерігають за життям інших, спілкуються за допомогою коротких повідомлень і радше поговорять в Instagram чи Snapchat, аніж зустрінуться після школи.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.