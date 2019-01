Режисер "Володаря перснів" працює над фільмом про The Beatles

Копирайт изображения Getty Images

Далеко не всі знають, що у 1960-х роках The Beatles намагалися отримати права на зйомки фільму за мотивами трилогії Дж. Р. Р. Толкіна "Володар перснів".

Джон Леннон хотів зіграти Ґолума, а Пол Маккартні мав би виконати роль Фродо. Учасники ліверпульського гурту сподівалися, що до зйомок зможуть залучити американського режисера Стенлі Кубріка.

Проте з цими планами довелось попрощатись через самого Дж. Р. Р. Толкіна: письменник не забажав йти на угоду з музикантами.

За іронією долі тепер стало відомо, що над фільмом про "ліверпульську четвірку" працює Пітер Джексон - режисер, найбільш відомий якраз як автор екранізації трилогії Толкіна, яка вийшла на екрани у 2001-2003 роках.

Нова стрічка Джексона, який є лауреатом "Оскара", розповідатиме про процес запису альбому The Beatles "Let It Be". Відомо, що до фільму увійдуть зняті у 1969 році архівні кадри, які раніше ніколи не публікувалися.

Копирайт изображения Getty Images

Ось, що про стрічку каже сам режисер: "Це наче машина часу, яка перенесе нас назад у 1969 рік. Ми маємо можливість опинитися в студії і спостерігати за чотирма друзями, які разом створюють чудову музику".

Архівні кадри, про які йде мова, записувалися для телевізійного документального фільму, який на екрани так і не вийшов. За однією з версій, це сталося через те, що музиканти були незадоволені тим, що у фільмі показані їхні конфлікти в ході запису платівки.

Версія Пітера Джексона обіцяє бути більш оптимістичною: "Я з полегшенням дійшов висновку, що реальність сильно відрізняється від міфу".

Копирайт изображения Kevin Winter Image caption Пітер Джексон - лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA

"Звісно, там мали місце драматичні моменти, але це жодним чином не розбрат, як багато хто думає. Спостерігати, як Джон Пол, Джордж і Рінго працюють разом, з чистого аркуша створюють тепер уже класичні пісні, - це не просто захоплююче, а ще й весело, надихаюче і напрочуд інтимно".

Побоюватися щодо того, що Пітер Джексон може переписати історію і приховати від глядачів, як все було насправді, не варто: одразу після прем'єри його версії стрічки на екрани вийде відновлена версія оригінальної стрічки, яку мали випустити ще кілька десятиліть тому.

Пітер Джексон добре відомий своєю любов'ю до The Beatles. "Я не музичний експерт, але The Beatles - це єдина музика, яку я люблю", - зізнавався режисер.

