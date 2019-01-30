Судно "Норд": загадкове зникнення кримського капітана

Копирайт изображения ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА Image caption Рибальське судно "Норд" затримали українські прикордонники в Азовському морі у березні 2018 року

Капітан затриманого українськими прикордонниками риболовецького судна "Норд" Володимир Горбенко зник безвісти у Мелітополі 26 січня. Про це повідомляють поліція та адвокати Горбенка.

Судно "Норд" під російським прапором затримали у березні 2018 року в Азовському морі, а його капітана заарештували.

Володимира Горбенка звинувачували в незаконному зайнятті рибним промислом та порушенні порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Пізніше він вийшов під заставу, але не мав права залишати материкову територію України та їхати до Криму, поки триває судовий процес.

Адвокати Горбенка заявили, що в них є "підстави вважати правоохоронні органи причетними до зникнення".

У прес-службі поліції Запорізької області BBC News Україна повідомили, що про зникнення Володимира Горбенка в Мелітополі повідомив його брат.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство. - Ред.) з додатковою кваліфікацією безвісти зниклий", - зазначили в поліції.

"За словами родичів, минулої суботи близько опівдні Володимир зник з дому, і ніхто його відтоді не бачив. На зв'язок з рідними та адвокатами капітан не виходить", - повідомив у Facebook 28 січня адвокат Горбенка Максим Могильницький.

"У нас з колегами є підстави вважати, що до зникнення Володимира причетні правоохоронні органи України. Мова, зокрема, йде про Службу безпеки України", - додав він.

У заяві до прокуратури та СБУ АР Крим, адвокати Горбенка зазначають, що мотивами правоохоронців у цьому випадку можуть бути "здійснення психологічного та іншого тиску на Горбенка з метою переконання його на укладення угоди про визнання винуватості", а також "створення уяви про його умисне переховування від суду", аби мати привід для його арешту і тримання під вартою.

Натомість речниця СБУ Олена Гітлянська 28 січня заявила в коментарі Крим. Реалії, що справою зникнення Горбенка займається не СБУ, а поліція. Щодо начебто причетності СБУ до зникнення вона заявила: "В мене такої інформації немає".

Справа капітана "Норду"

Рибальський сейнер "Норд" під російським прапором, на якому перебували капітан і 10 членів екіпажу, Держприкордонслужба України затримала 25 березня в Азовському морі, за 15 миль від Обитічної коси. Судно було в складі колони російських рибопромислових суден.

Судно, зареєстроване у керченському рибоколгоспі імені Першого травня, відправили у порт Бердянська в Запорізькій області.

За даними ЗМІ, екіпаж - десять людей - жителі Керчі, які отримали російські паспорти.

6 квітня Херсонський суд арештував капітана судна Володимира Горбенка до 31 травня. Незабаром він вийшов під заставу у 35240 грн, але Херсонський міський суд заборонив чоловіку відвідувати Крим.

Пана Горбенка звинувачували в тому, що "на шкоду інтересам України" він незаконно виїхав з анексованого Криму з метою промислового вилову риби.

Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Копирайт изображения ДПСУ Image caption У квітні 2018 року російські дипломати намагалися вивезти затриманих моряків "Норду", користуючись автомобілями з дипломатичними номерами

Власник судна невдовзі після затримання попросив про допомогу адміністрацію президента РФ, російське МЗС, Росриболовство і так званий кримський уряд.

Управління ФСБ Росії в анексованому Криму порушило кримінальну справу про викрадення судна щодо співробітників Держприкордонслужби України.

8 квітня 2018 року дипломати з генконсульства Росії намагалися "під прикриттям свого імунітету" вивезти з України екіпаж арештованого кримського судна "Норд".

За даними російських медіа, у дипломатичних машинах був весь екіпаж "Норду", крім капітана - дев'ять осіб.

Українські прикордонники повідомили, що пред'явлені документи на давали членам екіпажу права на перетин кордону.

У серпні прокуратура АР Крим завершила досудове слідство у справі Горбенка.

"Громадянин України, будучи капітаном на судні СЧС "Норд", порушив порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї шляхом виходу судна з закритого морського порту "Керч"" у Криму", - йшлося у повідомленні прокуратури.

Пана Горбенка також звинуватили в незаконному рибному промислі.

Дев'ятьох моряків "Норду" натомість оштрафували. У жовтні 2018 року семеро з них повернулися в Крим, натомість семеро громадян України — члени екіпажу суден "ЯМК-0041" і "ЯОД 21-05", які утримувалися в Криму, повернулися в Україну.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У жовтні 2018 року семеро моряків кримського судна "Норд", які на цій фотографії стоять разом з російською уповноваженою з прав людини, повернулися в Крим

Доля судна

У жовтні 2018 року прокуратура Криму передала російське судно "Норд" Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Судно, яке було речовим доказом в кримінальному провадженні про незаконний перетин кордону з анексованим Кримом, передали відповідно до ухвали Херсонського міського суду, йдеться в повідомленні прокуратури.

Це рішення ухвалили, щоб зберегти бюджетні кошти, які витрачаються на утримання арештованого судна на території морського порту "Бердянськ".

"Мета передачі судна - здійснення всіх заходів з управління з метою збереження чи збільшення вартості активів або передачі активів в управління на підставі договору управління чи розпорядження, або реалізації відповідних активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження",- зазначив начальник управління прокуратури Криму Євген Комаровський.

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