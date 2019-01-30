У Миколаєві чоловік розстріляв подружжя біля будівлі суду
У Миколаєві чоловік розстріляв подружжя біля приміщення районного суду. Про це BBC News Україна повідомили в прес-службі поліції Миколаївської області.
"Близько 15:00 біля Ленінського районного суду місцевий мешканець смертельно поранив з вогнепальної зброї подружжя. Жінка загинула на місці події, чоловік у кареті швидкої допомоги", - повідомили у поліції.
Підозрюваного у вбивстві затримано.
Як пише місцеве видання Новости-Н, чоловік відкрив вогонь по подружжю з мисливського карабіну "Сайга", як тільки вони вийшли з будинку суду.
Миколаївські ЗМІ також повідомляють, що в затриманого був спільник, який з місця злочину на автомобілі Merceses Vito.
Видання Преступности. Нет та Новости-Н зазначають, що в суді розглядалася цивільна справа, сторонами в якій були мешканці Миколаїва та Одеси. Мешканець Миколаєва справу програв і після конфлікту зі стороною-переможцем процесу, відкрив вогонь.