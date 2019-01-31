Вчені винайшли надувні пігулки: як це допоможе в діагностиці

Копирайт изображения XINYUE LIU Image caption Желеподібну пігулку випробували на свинях, але поки що не на людях

Науковці розробили желеподібну пігулку, що роздувається до розміру м'ячика для пінг-понгу, коли потрапляє у шлунок. Такі пігулки можна буде використовувати для моніторингу пухлин або виразок.

У створенні інноваційних м'яких пристроїв науковці надихалися рибою фугу, або голкобрюха, що може швидко роздуватися, коли відчуває загрозу.

Команда з Массачусетського технологічного інституту (МТІ), що стоїть за винаходом, стверджує, що пігулка може протриматися в організмі цілий місяць.

Інновацію вже випробували на свинях, але ще не на людях.

Пігулку зроблено з двох видів гідрогелю: внутрішній шар складається з абсорбуючих часток, а зовнішній - із захисної мембрани.

Це надає винаходу желейної консистенції, що допомагає йому швидко збільшуватися в розмірі у шлунку і таким чином заважає йому залишити організм.

М'яка і міцна

Надувну пігулку можна буде в будь-який час видалити з організму, випивши розчин кальцію, що допоможе їй швидко зменшитися до початкового розміру, стверджують науковці.

Після цього пігулка зможе безпечно вийти з організму природнім шляхом.

У лабораторії дослідники розміщували пігулку у водному розчині, що нагадував шлунковий сік. За 15 хвилин пігулка збільшувалася у 100 разів.

Науковці також з'ясували, що винахід є досить міцним, щоб витримати регулярні скорочення у шлунку.

Копирайт изображения XINYUE LIU, SHOATING LIN

Дослідники кажуть, що пігулка є м'якішою і витримує довше, ніж сучасні альтернативні варіанти, які часто роблять із твердого пластика або металу.

Коли температурні датчики, розміщені в пігулках, згодували свиням - а їхні шлунки та кишківник дуже подібні до людських, - науковці змогли спостерігати за щоденною поведінкою тварини впродовж 30 днів.

"Нашою мрією є створити розумну пігулку, яка після того, як її проковтнули, залишається у шлунку і моніторить здоров'я пацієнта тривалий час, наприклад протягом місяця", - розповідає асоційований професор машинобудування в МТІ Сюаньхе Чжао.

Відстеження пухлин

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пігулка нагадує рибу фугу, що роздувається, коли відчуває загрозу

Дослідники, про роботу яких написав журнал Nature Communications, сподіваються, що зможуть розмістити всередині надувних таблеток різноманітні датчики і таким чином доставити їх до шлунку.

Такі датчики зможуть моніторити наявність бактерій та вірусів в організмі.

Згодом, пігулки, що міститимуть маленькі камери, також можна буде використовувати для перевірки того, як прогресують пухлини або виразки впродовж кількох тижнів, повідомляє команда дослідників.

Професор Чжао вважає, що пігулки потенційно можна буде використовувати як альтернативу внутрішньошлунковому балону, який вставляють у шлунок для того, щоб допомогти пацієнту скинути вагу.

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