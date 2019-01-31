Адвокат про розстріл в Миколаєві: "Було відчуття, що третім буду я"

Копирайт изображения Youtube/Поліція Миколаївщини

У середу чоловік розстріляв подружжя біля приміщення Ленінського районного суду Миколаєва, після чого сам здався поліції.

За даними народного депутата Антона Геращенка, житель Миколаєва Герасим Багірянц у 2008 році позичив у подружжя з Одеси близько 40 тисяч доларів і не зміг їх повернути.

У відповідь сімейна пара подала на боржника до суду. 30 січня суд виніс рішення на користь подружжя.

Після того, як учасники справи вийшли з будівлі суду, 52-річний Багірянц і скоїв напад.

Поліція опублікувала відео події з камер спостереження. На ньому видно, як Михайло Бєлов і його дружина ззовні будівлі суду розмовляють з адвокатом, коли до них підходить Багірянц.

Нападник вистрілив у чоловіка, а потім у дружину з мисливського карабіна "Сайга".

У результаті нападу загинув 58-річний Михайло Бєлов і його 60-річна дружина.

"Жінка загинула на місці події, чоловік у кареті швидкої допомоги", - повідомили вчора у місцевій поліції.

Копирайт изображения Національна поліція Миколаївської області Image caption Для нападу підозрюваний використав мисливський карабін "Сайга"

Підозрюваного у вбивстві затримано на місці злочину поліцейським, який проїжджав поряд із будівлею суду.

Під час допиту затриманий 52-літній чоловік заявив: "Немає ніякої банди, це особисте".

Він заявив, що завжди возить з собою карабін, тому мав його і цього разу.

"Третім міг бути я"

BBC News Україна поговорила з адвокатом пана Бєлова Олегом Кірюхіним.

Він розповів, що під час нападу стояв поруч зі своїм клієнтом, у якого Багірянц і вистрілив спочатку.

"Реально я міг бути також з ним. Певно йому (Багірянцу) щось в голову стукнуло в мене не стріляти", - сказав він.

Адвокат додав, що у нього "було таке відчуття, що зараз третім буду я".

Копирайт изображения Youtube/Поліція Миколаївщини Image caption Після рішення суду адвокат спілкувався із подружжям Бєлових ззовні будівлі суду

Інші деталі нападу він не повідомив, пославшись на те, що є свідком у розслідуванні.

За його словами, на четвер якраз заплановане проведення слідчих дій у справі та повторний допит свідків.

Олег Кірюхін розповів, що його клієнт звертався у поліцію через погрози з боку Герасима Багірянца.

У обласній поліції BBC News Україна не змогли підтвердити існування такої заяви.

Адвокат, який представляв інтереси Герасима Багірянца, Аркадій Кіркоян розповів, що сам не був свідком нападу, але інформація про цю подію його шокувала і він досі не може "від вчорашнього відійти".

При цьому він відмовився розповідати деталі справи, лише додавши, що не представлятиме інтереси Багірянця у справі про вбивство.

Що відомо про нападника?

Копирайт изображения Youtube/Поліція Миколаївщини

Герасим Багірянц народився у 1966 році, за даними миколаївських ЗМІ - у Одесі.

При цьому в профілі Багірянця у соцмережі "Однокласники" вказано, що він навчався у школі №5 ім. Норайра Сісакяна у місті Аштарак (Вірменія).

Багірянц є засновником кількох юридичних осіб в Україні: зокрема ТОВ "Гекар", яка зареєстрована у Миколаївській області (вид діяльності - оптова торгівля сільськогосподарською технікою). Наразі її діяльність припинена.

Ще одна компанія, співзасновником якої є Багірянц, - ТОВ "Агромастер плюс". Вона зареєстрована у Херсонській області і займається вирощуванням зернових культур.

У 2017 році в мережі з'явилось відео бійки за участю Олександра Жолобецького, який пізніше стане народним депутатом, і особи на ім'я Герасим Багірянц.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Миколаївська активістка Юлія Міскевич опублікувала відео бійки майбутнього депутата Олександра Жолобецького та особи на ім'я Герасим Багірянц

Миколаївська активістка Юлія Міскевич тоді повідомляла, що цей запис зробили в одному з розважальних закладів міста і він датований 2013 роком.

На той момент Жолобецький ще не обрався до парламенту, а працював у міській раді Миколаєва. За даними видання "Преступности.НЕТ", Жолобецький з невідомих причин побив Багірянца.

Сам Герасим Багірянц у розмові з журналістами це підтверджував, але запевняв що конфлікт давно вичерпаний.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.