ПЦУ зареєстрували як релігійну організацію. Що це змінює

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Православну церкву України 30 січня внесли у Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань.

Там церква значиться під назвою "Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)".

Керівником вказаний предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (у миру - Сергій Думенко).

ПЦУ офіційно зареєстрована у Михайлівському золотоверхому монастирі у Києві.

Засновником виступив Помісний об'єднавчий собор ПЦУ.

Так держава визнала ПЦУ однією з релігійних організацій України.

Відтепер громади зможуть офіційно переходити до складу ПЦУ, раніше про перехід вони могли оголошувати лише символічно.

Кількість громад, які оголосили про бажання перейти до ПЦУ, складає понад 100.

Директор департаменту в справах релігій та національностей міністерства культури Андрій Юраш на круглому столі у четвер заявив, що також зареєстрували і статут ПЦУ.

15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі в Києві ієрархи Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та деякі ієрархи УПЦ Московського патріархату створили Православну церкву України.

Предстоятелем ПЦУ собор обрав митрополита Епіфанія, який 6 січня отримав томос про автокефалію православної церкви з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

При цьому у тексті томосу церква іменується Православною церквою України, а не Київською митрополією УПЦ.

За словами пана Юраша, це погоджено зі Вселенським патріархатом.

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