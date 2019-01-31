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Володимир Зеленський має найбільшу підтримку серед кандидатів у президенти. Про це йдеться у свіжому дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".

Опитування проводилося з 16 по 24 січня в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області. Вибірка - 6 000 респондентів. Похибка не перевищує 1,3%, кажуть автори дослідження.

На першій сходинці у президентському рейтингу - Володимир Зеленський. У першому турі за нього готові проголосувати 19% виборців. Друге і третє місце - за Юлією Тимошенко (18,2% голосів) і Петром Порошенком (15,1%).

Ось так виглядає повний рейтинг кандидатів:

Володимир Зеленський - 19%

Юлія Тимошенко - 18,2%

Петро Порошенко - 15,1%

Юрій Бойко - 10,0%

Анатолій Гриценко - 8,5%

Олег Ляшко - 7,0%

Євген Мураєв - 3,6%

За інших учасників президентських перегонів готові проголосувати менше 3% виборців.

Якщо буде другий тур

Копирайт изображения Unian Image caption У попередніх рейтингах лідирувала лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко

У разі проведення другого туру виборів, лідерка ВО "Батьківщина" має кращі шанси проти Петра Порошенка (27% і 18%) і Юрія Бойка (28% і 18%).

Водночас у разі протистояння з Володимиром Зеленським Тимошенко має 24%, тоді як лідер Студії "95 квартал" - 29%.

Так само у другому турі Зеленський має кращі шанси за Петра Порошенка (34% проти 20%) і Юрія Бойка (33% проти 20%).

Переламний місяць

У попередньому дослідженні групи "Рейтинг" розподіл сил у рейтингу був відчутно іншим: лідирувала в ньому Юлія Тимошенко, тоді як Зеленський і Порошенко ділили другу і третю сходинки.

Рейтинг кандидатів станом на кінець грудня виглядав так (за даними групи "Рейтинг"):

Юлія Тимошенко - 16%

Петро Порошенко - 11%

Володимир Зеленський - 11%

Юрій Бойко - 9%

Анатолій Гриценко - 8%

Олег Ляшко - 7%

Найбільше Володимира Зеленського підтримують у південних і східних областях, а також у Києві. Юлія Тимошенко лідирує у центральних і північних регіонах, тоді як Петро Порошенко - на Заході.

Також, кажуть соціологи, саме Зеленський має найвищий електоральний потенціал: 7,4% виборців готові підтримати його в разі, якщо їхній кандидат брати участь у виборах не буде. В Анатолія Гриценка і Юлії Тимошенко цей показник тримається на рівні 6%.

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