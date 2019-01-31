Вибори президента 2019: Зеленський - на першому місці в опитуваннях
Володимир Зеленський має найбільшу підтримку серед кандидатів у президенти. Про це йдеться у свіжому дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".
Опитування проводилося з 16 по 24 січня в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області. Вибірка - 6 000 респондентів. Похибка не перевищує 1,3%, кажуть автори дослідження.
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На першій сходинці у президентському рейтингу - Володимир Зеленський. У першому турі за нього готові проголосувати 19% виборців. Друге і третє місце - за Юлією Тимошенко (18,2% голосів) і Петром Порошенком (15,1%).
Ось так виглядає повний рейтинг кандидатів:
- Володимир Зеленський - 19%
- Юлія Тимошенко - 18,2%
- Петро Порошенко - 15,1%
- Юрій Бойко - 10,0%
- Анатолій Гриценко - 8,5%
- Олег Ляшко - 7,0%
- Євген Мураєв - 3,6%
За інших учасників президентських перегонів готові проголосувати менше 3% виборців.
Якщо буде другий тур
У разі проведення другого туру виборів, лідерка ВО "Батьківщина" має кращі шанси проти Петра Порошенка (27% і 18%) і Юрія Бойка (28% і 18%).
Водночас у разі протистояння з Володимиром Зеленським Тимошенко має 24%, тоді як лідер Студії "95 квартал" - 29%.
Так само у другому турі Зеленський має кращі шанси за Петра Порошенка (34% проти 20%) і Юрія Бойка (33% проти 20%).
Переламний місяць
У попередньому дослідженні групи "Рейтинг" розподіл сил у рейтингу був відчутно іншим: лідирувала в ньому Юлія Тимошенко, тоді як Зеленський і Порошенко ділили другу і третю сходинки.
Рейтинг кандидатів станом на кінець грудня виглядав так (за даними групи "Рейтинг"):
- Юлія Тимошенко - 16%
- Петро Порошенко - 11%
- Володимир Зеленський - 11%
- Юрій Бойко - 9%
- Анатолій Гриценко - 8%
- Олег Ляшко - 7%
Найбільше Володимира Зеленського підтримують у південних і східних областях, а також у Києві. Юлія Тимошенко лідирує у центральних і північних регіонах, тоді як Петро Порошенко - на Заході.
Також, кажуть соціологи, саме Зеленський має найвищий електоральний потенціал: 7,4% виборців готові підтримати його в разі, якщо їхній кандидат брати участь у виборах не буде. В Анатолія Гриценка і Юлії Тимошенко цей показник тримається на рівні 6%.
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