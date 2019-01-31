За вихід у другий тур президентських виборів борються чинний президент Петро Порошенко та лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, а на першому місці в опитуваннях - артист Володимр Зеленський. Такими є результати соціологічного опитування КМІС, СОЦІС та Центру Разумкова, проведеного з 16 по 29 січня.

Опитування провели серед 11 тисяч респондентів з усіх регіонів, окрім анексованого Криму та непідконтрольних українській владі районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка складає 0,9%.

Раніше було опубліковане опитування соціологічної групи "Рейтинг", в якому Володимир Зеленський посідає перше місце, а Юлія Тимошенко займає другу сходинку і на 3,1% обходить Петра Порошенка.

Якими є результати опитування соціологічної "трійки"

Згідно з даними опитування КМІС, СОЦІС та Центру Разумкова, з усіх виборців за Володимира Зеленського готові проголосувати 15,9%, Петра Порошенка - 10,5%, за Юлію Тимошенко - 10,3%.

Представник "Опозиційної платформи - за життя" Юрій Бойко може розраховувати на 6,1%, лідер "Громадянської платформи" Анатолій Гриценко - 5,2%, лідер радикалів Олег Ляшко -4,6%, лідер Укропу Олександр Шевченко - 2,4%, мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий - 2, 2%, лідер партії "Наші" Євген Мураєв - 1,7%, представник "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул - 1,6%.

Ще не визначилися, за кого голосувати - 23,4% виборців. 7,3% заявили, що не підуть на вибори.

Серед тих виборців, хто має намір голосувати та визначився, перша трійка кандидатів виглядає так: Володимир Зеленський - 23%, Петро Порошенко - 16,4%, Юлія Тимошенко -15,7%.

За ними кандидати розташувалися в такому порядку: Юрій Бойко - 9,3%, Анатолій Гриценко - 8,1%, Олег Ляшко - 6,7%, Олександр Шевченко - 3,5%, Андрій Садовий - 3,4%, Євген Мураєв - 2,7%, Олександр Вілкул - 2,4%.

Водночас на запитання, хто переможе на виборах, респонденти відповідають так: Петро Порошенко - 20,5%, Юлія Тимошенко - 19,9%, Володимир Зеленський - 10,8%

Опитування "Рейтингу"

Раніше було опубліковане свіже дослідження соціологічної групи "Рейтинг", яке також показало, що Володимир Зеленський має найбільшу підтримку серед кандидатів у президенти.

Опитування провели з 16 по 24 січня в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області. Вибірка - 6 000 респондентів. Похибка не перевищує 1,3%, кажуть автори дослідження.

На першій сходинці у президентському рейтингу - Володимир Зеленський. У першому турі за нього готові проголосувати 19% виборців. Друге і третє місце - за Юлією Тимошенко (18,2% голосів) і Петром Порошенком (15,1%).

За ними йдуть Юрій Бойко (10%), Анатолій Гриценко (8,5%) і Олег Ляшко (7,0%).

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